¿Qué lugar ocupa la plataforma T Zen en el espacio urbano?

Fuera de la estación, el andén (es decir, los carriles dedicados) del autobús T Zen 5 tiene entre 6 y 7 metros de ancho. Dependiendo de las restricciones de inserción y las velocidades regulatorias, a veces se pueden estudiar optimizaciones de esta huella. Los anchos de los andenes de la estación se adaptan en función de las previsiones de tráfico de pasajeros y las restricciones de integración. Cuando el autobús T Zen 5 se inserta a lo largo de las aceras (y no en medio de los carriles de tráfico), estas ofrecerán espacios generosos para peatones y usuarios que esperan en las estaciones.