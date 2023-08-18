¿En qué criterios se decide la ubicación de las estaciones? ¿Es esta ubicación definitiva?

La distancia media habitualmente buscada entre dos estaciones de autobús T Zen es de unos 400 metros, si se quiere asegurar un buen equilibrio entre la finura del servicio y una velocidad satisfactoria. La ubicación de las estaciones debería permitir ofrecer el mejor servicio posible a viviendas, empleos e instalaciones, así como garantizar las conexiones con otros transportes públicos.