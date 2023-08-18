¿Se elige el tipo de vehículo? ¿Cuáles son sus características?

La línea de autobús T Zen 5 será utilizada por vehículos biarticulados de 24 m (compuestos por tres coches), permitiendo:

Accesibilidad total;

Comodidad para los pasajeros: circulación interior, brillo, atmósfera, etc. ;

Información a bordo;

Un diseño que permite la legibilidad de la oferta de transporte.

En cuanto a la motorización, Île-de-France Mobilités está llevando a cabo un proyecto único en Île-de-France: la adquisición de vehículos biarticulados 100% eléctricos. Fue sobre la base de esta ambiciosa elección que se eligió posteriormente al fabricante.