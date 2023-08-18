¿Quién decidirá sobre los desarrollos en torno al autobús T Zen 5?

La particularidad del proyecto del autobús T Zen 5 es que forma parte de muchos proyectos urbanos que serán llevados a cabo por los distintos promotores antes de ponerse en servicio. El proyecto de transporte apoyará la remodelación del territorio, respetando los retos relacionados con el desarrollo urbano de la zona y, en particular, la integración de estas nuevas carreteras en el paisaje.