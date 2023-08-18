¿Dónde eliminarás las plazas de aparcamiento? ¿Cuáles son tus criterios de toma de decisiones sobre este tema?

La eliminación de plazas de aparcamiento puede justificarse por dos motivos: ya sea para la inserción del andén y las estaciones de autobús T Zen 5, o para proyectos urbanos donde los espacios públicos para modos de transporte activos ocupan más espacio. Estudios posteriores permitirán profundizar en estas dos direcciones. Se tendrán en cuenta las necesidades de las tiendas y servicios (entregas, clientes, etc.) y de los residentes locales en los espacios de reparto a lo largo de toda la ruta. Esta reflexión se llevará a cabo conjuntamente con planificadores y ciudades para lograr una mayor coherencia.