¿Cuándo entrará en servicio el T Zen 5?

La validación de los estudios preliminares de diseño en octubre de 2020, así como la aprobación del acuerdo de financiación para los estudios PRO, adquisiciones de terrenos y trabajos preparatorios, permitió definir el calendario del proyecto del autobús T zen 5 a medio plazo. Encontrarás los detalles de los siguientes pasos clave justo arriba en la sección "¿Cuál es el calendario del proyecto?"

En esta fase, quedan varios elementos importantes por definir antes de que se pueda anunciar la fecha de puesta en servicio, lo que depende de muchos factores, no todos dentro de la jurisdicción de Île-de-France Mobilités. Estos podrían tener un impacto muy significativo en el calendario del proyecto. Así, actualmente se están llevando a cabo procedimientos medioambientales que cumplen con una obligación legal y las excavaciones arqueológicas podrían ser obligatorias en el lugar donde se ubicará la futura estación de autobuses. Sin embargo, una de las particularidades del proyecto del autobús T Zen 5 es que algunos carriles de tráfico de autobús se están construyendo "adelantados" en relación con los trabajos que llevará a cabo Île-de-France Mobilités: es decir, son desarrollados por los líderes de los proyectos urbanos en los que participan. Como resultado, la entrega de la ruta se ha ido escalonando desde 2019, cuando se construyó el andén entre Quai Marcel Boyer y la Place Gambetta. Los corredores creados de esta manera ya benefician a las líneas de autobús actuales (líneas 25, 125, 180, 325).