¿Qué es una Zen T?

El autobús T Zen es un medio de transporte diseñado y ya probado por Île-de-France Mobilités, cuyas características y calidad de servicio son equivalentes a las de un tranvía. Así, el bus T Zen es:

Una oferta y un modo de operación similar a las líneas de tranvía (capacidad de transporte, venta de billetes en el andén y validación a bordo, velocidad de intercambios en las estaciones, amplia gama de horarios, alta frecuencia, etc.);

Una infraestructura legible, en un corredor de tráfico dedicado (sitio dedicado), cómoda y con prioridad en todas las intersecciones;

Vehículos con un diseño identificable, de gran capacidad, cómodos y accesibles para todos, con equipos de información en tiempo real;

Estaciones dedicadas a autobuses T Zen, identificables y equipadas con numerosas instalaciones (información estática y en tiempo real para pasajeros, accesibilidad para personas con movilidad reducida, máquinas expendedoras de billetes, etc.);

Un diseño específico para vehículos, estaciones, identidad de marca, información para pasajeros, etc.

Además, el proyecto T Zen 5 se caracterizará por autobuses eléctricos ecológicos de un tamaño nunca antes visto en Île-de-France (autobuses biarticulados de 24 m de longitud).