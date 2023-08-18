¿Por qué configurar un bus T Zen en lugar de uno estándar o tranvía?

La elección del modo de transporte elegido (autobús estándar, autobús T Zen, tranvía o metro) se realiza según las previsiones de tráfico de pasajeros. El proyecto debe satisfacer las necesidades de movilidad a corto, medio y largo plazo, pero el territorio está experimentando un fuerte aumento de su población y empleo. Finalmente, se esperan alrededor de 51.000 pasajeros diarios en la línea. Estas previsiones justifican la implementación de un modo de transporte tipo autobús T Zen con una longitud de 24 m, mayor capacidad que un autobús estándar o articulado. Además, este modo de transporte no requiere una infraestructura tan pesada como la de un tranvía (sin vía ni catenaria), combinando así las ventajas de la oferta de tranvía y la flexibilidad de una línea de autobús.