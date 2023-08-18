¿Quién gestiona y decide el proyecto? ¿Qué papel desempeñan los municipios? y Île-de-France Mobilités?

El proyecto del autobús T Zen 5 está liderado por Ile-de-France Mobilités, que es la responsable del proyecto. Los municipios (París, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi) y los promotores (SEMAPA, SADEV 94, EPA Orsa y SGP) y el Departamento de Val-de-Marne participan en todas las fases del proyecto. Los socios financiadores (el Estado, la región de Île-de-France, el Departamento de Val-de-Marne y la ciudad de París) también participan en cada etapa.