¿Cómo se relaciona el autobús T Zen 5 con la red de transporte actual?

El proyecto del autobús T Zen 5 forma parte de un desarrollo global de la oferta de transporte en el sector aguas arriba del Sena. Fortalecerá y completará eficazmente la oferta de transporte de la región al permitir la conexión con muchas líneas existentes (metro 14, RER C, T3a, estructurando líneas de autobús como TVM y 393), y próximas (metro 15 del Grand Paris Express, tranvía París-Orly T9, reforzamiento de la oferta de autobuses).