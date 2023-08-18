¿Cuáles son los objetivos del proyecto?

Los objetivos del proyecto del autobús T Zen 5 son:

Ofrecer un enlace estructural para el territorio, complementario a la red ferroviaria (RER C, metro 14, tranvía T3a, tranvía T9) y a la red de autobuses (TVM, 393, 103,...).

Desarrolla una oferta de transporte fiable, de alta capacidad, accesible y cómoda, ayudando a limitar el desarrollo del coche privado.

Apoyar el fuerte desarrollo urbano del sector, respetando los retos actuales del uso de las carreteras: rutas ciclistas y caminos peatonales legibles y seguros, aparcamiento para bicicletas, etc.

Para servir a los principales centros de desarrollo actuales y futuros del territorio.

Participar en el desarrollo económico atendiendo a empresas ya consolidadas y contribuir al atractivo del territorio para futuras empresas.