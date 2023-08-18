¿No está el autobús T Zen 5 en peligro de saturarse, con todo el equipamiento, empresas y viviendas previstas en la zona?

Las previsiones de pasajeros tienen en cuenta la creación de viviendas, oficinas e instalaciones para cuando el autobús T Zen 5 entre en servicio. Sin embargo, el desarrollo del sector continuará en el sector de Sena Amont tras la puesta en servicio del autobús T Zen 5. Por un lado, el autobús T Zen 5 forma parte de una oferta de transporte que seguirá desarrollándose en complementariedad, en particular la línea 15 al sur del Grand Paris Express hacia el sur. Por otro lado, el proyecto anticipa el aumento de pasajeros desde el principio, permitiendo operar en frecuencias superiores a las de la puesta en marcha.