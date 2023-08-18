¿Vas a destruir edificios para insertar el autobús T Zen 5?

La inserción del autobús T Zen podría ocasionalmente provocar demoliciones parciales o la adquisición de terrenos sin urbanizar en el borde de la vía. Se han identificado adquisiciones en varios sectores, principalmente en Vitry (rue Edith Cavell, quai Jules Guesde, rue Léon Geffroy) y en Choisy-le-Roi (avenue de Lugo y voie de l'Epinette). En diciembre de 2019 se realizó un levantamiento de parcelas para determinar con precisión las propiedades ubicadas en el derecho de paso del proyecto y confirmar la identidad de los propietarios potencialmente afectados por las adquisiciones. También se realizó un levantamiento adicional de parcelas en marzo de 2021 para completar esta información.