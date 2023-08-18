¿Cómo se asegurará la compatibilidad del T Zen 5 con el proyecto de desarrollo en el sector de las Ardoines?

En el sector Vitry, la plataforma de autobús T Zen 5 estará en gran medida integrada en el ZAC Seine Gare Vitry y Gare Ardoines, gestionados por la EPA Orsa, y se construirá como parte de estas operaciones. Por ello, Île-de-France Mobilités, EPA Orsa y la ciudad de Vitry-sur-Seine están trabajando juntos para ofrecer una integración que respete tanto los principios de desarrollo del ZAC como la calidad del servicio ofrecido a los pasajeros del Tzen5.