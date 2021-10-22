La integración urbana y paisajística del Tzen 5 en Vitry-sur-Seine

El autobús Tzen 5 continuará su trayecto en Vitry-sur-Seine pasando por la Rue Berthie Albrecht y la Rue Edith Cavell para servir al corazón del futuro distrito de la ZAC Seine Gare Vitry. El andén de autobús Tzen 5 estará situado en el lado sur de Albrecht Street y en el lado axial de Cavell Street. Las estaciones están planificadas en este sector para atender al colegio construido como parte del ZAC, alojando parques empresariales y cambiando de parque.

Luego, cruza el autobús Tzen 5, sirviéndolo a través de dos estaciones (Ardoines Centre* y Fusillés*), el transbordo de las Ardoines, por la rue Edith Cavell y después por la rue Eugène Hénaff para volver a llegar al Quai Jules Guesde. En este sector, el autobús Tzen 5 circulará principalmente por un terreno sin señalizar (en el tráfico general), inicialmente. Una vez finalizada la construcción del ZAC de Ardoines, la Tzen 5 estará destinada a circular por un carril dedicado en este sector central.

Se realizarán varios proyectos de jardinería en este sector para hacerlo más cómodo y de alta calidad. Se diseñará una nueva distribución de plantas a nivel del espacio destinado a albergar la futura estación de Ardoines Centre, que ahora está apagada y abandonada, con el fin de mejorar la calidad del paisaje y el confort de este lugar, que pretende aumentar considerablemente su asistencia.

Se creará un centro comercial de árboles en un prado cubierto de césped en toda la parte de la mediana central del Quai Jules Guesde y un paseo peatonal bordeado por parterres perennes y cubierta del suelo en la acera del muelle. Se plantará una hilera de árboles en la parte norte de la intersección de la rue Eugène Hénaff / quai Jules Guesde para ofrecer un entorno verde real a esta futura estación.