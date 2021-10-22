La integración urbana y paisajística del Tzen 5 en Vitry-sur-Seine
Céntrate en la ruta Tzen 5 en Vitry-sur-Seine
Mapa sinóptico de la línea Tzen5 - sección Vitry-sur-Seine
Perspectiva (no contractual) de la inserción del Tzen 5 en Vitry-sur-Seine © Artélia_Richez Associés
Detalles de la ruta Tzen 5 en Vitry-sur-Seine
Para entrar en la ciudad de Vitry-sur-Seine, el autobús Tzen 5 llevará al Quai Jules Guesde mediante una inserción lateral del andén en el lado del Sena. Dará servicio al norte de este sector gracias a la estación de Port à l'Anglais*. Se desarrollará un terreno dedicado desde la Rue de la Bain hasta la Rue Berthie Albrecht, incluyendo la remodelación completa del muelle, con la creación de dos carriles de tráfico general, la continuación del carril bici bidireccional siguiendo la ruta de la Tzen 5 de extremo a extremo (y el encuentro en este sector con parte de la ruta de la futura bicicleta RER). una franja de aparcamiento longitudinal y la reparación de las aceras.
El paisajismo previsto en este sector como parte del proyecto tiene como objetivo fortalecer la calidad del paisaje de las orillas del Sena. Se construirá un "valle vegetado" (un pozo poco profundo que permite la infiltración directa del agua de lluvia procedente de escorrentía de superficies impermeables) a nivel de la isla central de los dos ejes de tráfico. La alineación de los castaños a lo largo del Quai Jules Guesde se conservará como parte del proyecto y se adornará con nuevas plantaciones para ofrecer un camino sombreado hacia los senderos peatonales, salpicados por varios "salones verdes", bancos de hormigón dispuestos sobre losas cubiertas de césped.
El autobús Tzen 5 continuará su trayecto en Vitry-sur-Seine pasando por la Rue Berthie Albrecht y la Rue Edith Cavell para servir al corazón del futuro distrito de la ZAC Seine Gare Vitry. El andén de autobús Tzen 5 estará situado en el lado sur de Albrecht Street y en el lado axial de Cavell Street. Las estaciones están planificadas en este sector para atender al colegio construido como parte del ZAC, alojando parques empresariales y cambiando de parque.
Luego, cruza el autobús Tzen 5, sirviéndolo a través de dos estaciones (Ardoines Centre* y Fusillés*), el transbordo de las Ardoines, por la rue Edith Cavell y después por la rue Eugène Hénaff para volver a llegar al Quai Jules Guesde. En este sector, el autobús Tzen 5 circulará principalmente por un terreno sin señalizar (en el tráfico general), inicialmente. Una vez finalizada la construcción del ZAC de Ardoines, la Tzen 5 estará destinada a circular por un carril dedicado en este sector central.
Se realizarán varios proyectos de jardinería en este sector para hacerlo más cómodo y de alta calidad. Se diseñará una nueva distribución de plantas a nivel del espacio destinado a albergar la futura estación de Ardoines Centre, que ahora está apagada y abandonada, con el fin de mejorar la calidad del paisaje y el confort de este lugar, que pretende aumentar considerablemente su asistencia.
Se creará un centro comercial de árboles en un prado cubierto de césped en toda la parte de la mediana central del Quai Jules Guesde y un paseo peatonal bordeado por parterres perennes y cubierta del suelo en la acera del muelle. Se plantará una hilera de árboles en la parte norte de la intersección de la rue Eugène Hénaff / quai Jules Guesde para ofrecer un entorno verde real a esta futura estación.
El Tzen 5 continuará su recorrido por la Rue Léon Mauvais, donde se ha retirado el aparcamiento y la carretera utilizada por el Tzen 5 será de doble sentido, en dirección a la ZAC Gare Ardoines, gracias al nuevo puente de paso a nivel ferroviario (entrega prevista para 2025). En este nivel están previstas dos estaciones (Grande Halle* y Gare Ardoines*), una de las cuales se utilizará para conectar con la Gare des Ardoines (interconexión entre la futura línea 15 del Grand Paris Express y el RER C).
Tras cruzar el puente, la ruta Tzen 5 continúa hacia Choisy-le-Roi a través de la Rue Léon Geffroy. A este nivel, el proyecto prevé la restauración de dos carriles de tráfico en cada dirección y el aparcamiento lateral en ambos lados. El emplazamiento de Tzen 5 se inserta en el eje y se instalará una estación (Voltaire*) para atender las actividades económicas a lo largo de la calle, así como la urbanización Balzac. El carril bici a lo largo de la Tzen 5 continúa con la construcción de un carril bici de doble sentido en el lado oeste.
Se plantarán varias hileras nuevas de árboles en este sector, sustituyendo algunas que fueron retiradas para permitir que el andén se convierta en un carril dedicado. Estos trazados, plantados a ambos lados de las carreteras, se organizarán de modo que proporcionen dos plazas de aparcamiento entre cada árbol y mantengan una distancia común con el norte de la Rue Léon Geoffroy, situada en el ZAC. Se construirán grandes fosas de árboles a sus pies, formando islas de vegetación entre los aparcamientos para mantener un suelo vivo y permeable.
* Los nombres de las estaciones aún no se han decidido. Solo se indican en un billete temporal.