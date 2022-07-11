El ciclismo en Île-de-France: una visión

¿Qué significa concretamente el desarrollo de la intermodalidad con el ciclismo?

Esto implica aumentar el número de plazas de aparcamiento para bicicletas cerca de las estaciones de tren , con 140.000 plazas para bicicletas creadas en toda la región de Île-de-France para 2030.

Esto significa que el equipo visible, situado lo más cerca posible del edificio de pasajeros, está servido por instalaciones para bicicletas.

Esto también implica diversificar el equipamiento con la oferta de aparcamiento gratuito y de acceso libre para usuarios ocasionales, y taquillas seguras accesibles por suscripción (una suscripción gratuita con suscripción anual - nota del editor) para quienes deseen dejar su bicicleta durante la noche (esto es especialmente interesante para los residentes de Île-de-France que hacen el trayecto en bicicleta desde su estación de llegada hasta su lugar de trabajo y así que dejan sus bicis en la estación toda la noche).

Desarrollar la intermodalidad y el aparcamiento para bicicletas también implica ofrecer servicios: taquillas para guardar cascos o capas impermeables, una estación de inflado, etc. Pero también seguridad y una presencia humana para suscribirse por periodos cortos. Esto también implica la creación de aparcamientos de ultra capacidad en las estaciones grandes, aquellos que concentran al máximo número de pasajeros diarios.