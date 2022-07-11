El ciclismo en Île-de-France: una visión
Publicado el
Christian Gioria es subdirector de Intermodalidades y Nueva Movilidad en Île-de-France Mobilités. En esencia, ¡él es nuestro "Señor Bici"! Intermodalidad, infraestructuras, aparcamiento para bicicletas y el papel de una autoridad organizadora de transporte en términos de ciclismo: nos presenta su visión de una Île-de-France más amigable con los ciclistas.
En términos concretos, ¿cuál es el papel de Île-de-France Mobilités en términos de ciclismo?
Christian Gioria : Nuestro objetivo en Île-de-France Mobilités espermitir que los residentes de Île-de-France creen la movilidad que les convenga, proporcionándoles una respuesta integrada y global a sus necesidades de transporte.
Metro, autobús, tranvía, tren o bicicleta: la ambición es la misma. En cuanto a bicicletas, estamos aportando nuestra parte en cuanto a aparcamiento, servicios y asistencia para la compra. También estamos trabajando en nuestra aplicación móvil para que integre cada vez más este tema.
¿Es realmente función de una autoridad organizadora de transporte involucrarse en el desarrollo del ciclismo?
El ciclismo es un modo de movilidad "normal" que debe interactuar de forma natural con otros medios de transporte. En Finlandia, incluso a -20 grados, la gente va en bicicleta. En Sevilla, España, a pesar de los 40 grados en verano, la gente va en bicicleta. El ciclismo no está ligado a un clima favorable, ni a un espíritu de la época... Es solo una cuestión de política pública. Así que sí, el desarrollo del ciclismo está absolutamente dentro del ámbito de Île-de-France Mobilités.
¿Significa esto que mañana todos estaremos en bicicleta por Île-de-France?
En cualquier caso, ahora hay una fuerte demanda de ciclismo en Île-de-France. Esta demanda, por cierto, está respaldada por la región de Île-de-France con el desarrollo de la Red Ciclista de Île-de-France, una red de 9 carriles bici que conectará los principales centros de la región. Hasta hace unos años, poca gente consideraba ir en bicicleta al trabajo. Pero los acontecimientos recientes (huelgas, crisis sanitaria), junto con un fuerte deseo de desarrollar infraestructuras, han desbloqueado esta práctica. La gente de la región de Île-de-France se ha lanzado al final. Y duradero.
Esto lo vemos claramente cuando medimos las solicitudes relacionadas con nuestros armarios para bicicletas en las estaciones. Los residentes de Île-de-France quieren más aparcamientos para bicicletas, pero también mejoras en la calidad del servicio en estas taquillas e incluso la posibilidad de aparcar diferentes tipos de bicicletas, como las de carga o las de carga extendidas. Estamos encantados con este entusiasmo e intentamos tener en cuenta estas diferentes necesidades.
Pero si trabajo fuera de casa... ¿No voy a cruzar Île-de-France en bici a diario?
Hoy en día, para llegar al trabajo, 1 de cada 2 residentes de Île-de-France viaja menos de 9 kilómetros*. ¡Y eso es bueno! Nueve kilómetros es la distancia media recorrida por una bicicleta asistida eléctricamente (EAB), como las que ofrece Véligo Location.
Pero sobre todo, en Île-de-France Mobilités creemos en el poder de la intermodalidad y trabajamos a diario para facilitar la combinación de tren, RER + bicicleta para trayectos más largos. Y lo hemos medido: 1 de cada 6 suscriptores de Navigo que ha abandonado su coche en favor del tren lo ha hecho porque hay material para ciclismo disponible en la estación cerca de su casa.
¿Qué significa concretamente el desarrollo de la intermodalidad con el ciclismo?
Esto implica aumentar el número de plazas de aparcamiento para bicicletas cerca de las estaciones de tren , con 140.000 plazas para bicicletas creadas en toda la región de Île-de-France para 2030.
Esto significa que el equipo visible, situado lo más cerca posible del edificio de pasajeros, está servido por instalaciones para bicicletas.
Esto también implica diversificar el equipamiento con la oferta de aparcamiento gratuito y de acceso libre para usuarios ocasionales, y taquillas seguras accesibles por suscripción (una suscripción gratuita con suscripción anual - nota del editor) para quienes deseen dejar su bicicleta durante la noche (esto es especialmente interesante para los residentes de Île-de-France que hacen el trayecto en bicicleta desde su estación de llegada hasta su lugar de trabajo y así que dejan sus bicis en la estación toda la noche).
Desarrollar la intermodalidad y el aparcamiento para bicicletas también implica ofrecer servicios: taquillas para guardar cascos o capas impermeables, una estación de inflado, etc. Pero también seguridad y una presencia humana para suscribirse por periodos cortos. Esto también implica la creación de aparcamientos de ultra capacidad en las estaciones grandes, aquellos que concentran al máximo número de pasajeros diarios.
¿Qué le depara el futuro a Véligo Location?
La ubicación de Véligo es un verdadero éxito, ¡todo el mundo quiere conservar su Véligo más tiempo ! Lanzada a finales de 2019, nuestra bicicleta asistida eléctricamente para alquilar ya ha conquistado a más de 95.000 residentes de Île-de-France. Pero esto no me sorprende: un estudio, realizado antes del lanzamiento, había establecido que 250.000 residentes de Île-de-France estaban muy interesados en un servicio así. Lanzar una flota de 250.000 motos era poco realista, pero el número de bicicletas Véligo sigue creciendo. Hoy en día, tenemos 20.000 bicicletas eléctricas clásicas y 1.000 bicicletas de carga.
La idea, con Véligo Location, es permitir que el mayor número posible de residentes de Île-de-France prueben su ciclismo (asistido eléctricamente)... antes de comprar su propia bicicleta eléctrica, si es necesario, con el apoyo del bono de compra.
* Fuente: ADEME, estudio de servicios de bicicleta de 2019