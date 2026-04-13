Los 4 museos de arte contemporáneo más bellos de París y su región
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París es una ciudad de museos. Sus colecciones de arte contemporáneo deleitan a amantes del arte de todo el mundo que vienen a descubrir a artistas emergentes y pioneros de la escena internacional. Oficionados o simplemente curiosos, hemos seleccionado para vosotros los cuatro museos de arte contemporáneo más bellos para visitar durante vuestra visita a Île-de-France.
¿En el programa?
- La Bourse du Commerce
- El Palais de Tokyo
- La Fundación Louis Vuitton
- El MAC VAL
#1. Bourse du Commerce: una muestra de la colección de uno de los mayores amantes del arte del mundo
Rodeado por el Museo del Louvre, la iglesia de Saint-Eustache y el río Sena, el Musée de la Bourse du Commerce se encuentra en el corazón del barrio de Châtelet-les-Halles en París. Bajo su cúpula de cristal y metal se exhiben las obras del coleccionista de arte francés François Pinault.
1 coleccionista, 10.000 obras y 3 museos
Las obras recopiladas por François Pinault se exhiben en tres lugares de Europa : el Palazzo Grassi y la Punta della Dogana (ambos en Venecia) y la Bourse du Commerce, en París.
Transformado por el arquitecto japonés Tadao Ando en 2021, la Bourse du Commerce fue inicialmente el apartamento de Catalina de Médici en el siglo XV, un mercado de trigo y una bolsa de valores a finales del siglo XIX, antes de convertirse en uno de los museos de arte contemporáneo más vanguardistas de la capital.
¿Cómo llegar a la Bourse du Commerce en transporte público?
2 rue de Viarmes, 75001 París
- Metro 1 : estación Louvre-Rivoli + 5 minutos a pie
- Metro 4 : estación Les Halles + 4 minutos a pie
- Metro 7, 11, 14 : estación de Châtelet + 8 minutos a pie
- RER A, B, D : Estación Châtelet - Les Halles + 5 minutos andando
#2. El Palais de Tokyo: simplemente el mayor museo de arte contemporáneo de Europa
En el Palais de Tokyo no hay marcos dorados ni etiquetas austeras. Elegido el mayor centro de arte contemporáneo de Europa, el edificio Art Decó ha seguido rompiendo los códigos desde su apertura en 1937.
¿Dentro? Un espacio expositivo para pasear libremente, eventos, talleres y conferencias, una librería, un club (el Yoyo), restaurantes, un taller de microedición e incluso una residencia de artistas.
Combina tus visitas con una visita al Museo de Arte Moderno, a un paso
El edificio alberga dos museos. En el ala oeste, el Palais de Tokyo, y al este, el Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. La oportunidad de matar dos pájaros de un tiro, durante tu visita al distrito 16.
Bueno saberlo: las dos entradas están separadas por un patio llamado "la cúpula" por los skaters experimentados que, cada día, vienen a entrenar junto a la fuente y la monumental escultura "La France" de Antoine Bourdelle.
¿Cómo llegar al Palais de Tokyo en transporte público?
11 Avenue du Président Wilson, 75116, París
- Metro 9 : estaciones Iéna y Alma Marceau, las dos más cercanas a la entrada
- RER C : Estación Pont de l'Alma, cruzar el puente para llegar al museo
#3. La Fondation Louis Vuitton: el chico nuevo en la manzana de los museos parisinos
El museo Fondation Louis Vuitton está ubicado en el corazón del Bois de Boulogne, en el distrito 16 de París, desde 2014.
Diseñado por el arquitecto estadounidense Frank Gehry (1929-2025), a quien debemos el Museo Guggenheim de Bilbao, España, y la Cinémathèque française de París, entre otros, el edificio de la Fondation Louis Vuitton es una obra en sí mismo.
Un juego de cristal ultramoderno que flota sobre los árboles del bosque, ofreciendo a los visitantes una vista impresionante de París.
¿Qué esperar en interiores?
El museo reúne obras de la colección permanente de la Fundación o exposiciones temáticas y temporales que invariablemente ponen el arte moderno y contemporáneo en primer plano.
Egon Schiele, Mark Rothko, Basquiat, Matisse, Cindy Sherman, Calder y Annette Messager han pasado por sus muros.
Pero no solo eso, la Fondation Louis Vuitton acoge arte en todas sus formas : eventos, actuaciones, proyecciones, bailes...
¿Cómo llegar a la Fondation Louis Vuitton?
8 Avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, 75116 París
- Metro 1 : estación Les Sablons + 15 minutos a pie o autobús 244 hacia Fondation Louis Vuitton (parada Fondation Louis Vuitton)
- Metro 1 y 2 y RER A : estación Charles-de-Gaulle - Étoile, tomen la salida 2 y el lanzadera de la Fondation ( gratuito con entrada al museo). Circula cada 20 minutos por la avenida de Friedland 75008 44, París
#4. El MAC VAL: foco en la escena artística francesa
Vitry-sur-Seine no es la primera referencia que viene a la mente cuando piensas en "arte contemporáneo", y sin embargo.
Inaugurado en 2005 en las afueras de París, el MAC VAL (o Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne) es:
- 4000 m2 de espacio expositivo
- Un auditorio
- Un centro de documentación
- Un restaurante
- Estudios/alojamiento para artistas en residencia
- Y todo ello rodeado por un jardín público de 10.000 m2
Un gran historial.
Ven y descubre la creación francesa desde los años 50 hasta la actualidad
Museo municipal con estampilla Musée de France, el MAC VAL está dedicado íntegramente a la creación francesa desde 1950. Lejos de las multitudes de los museos estrellas parisinos, el MAC VAL es un lugar público impulsado por una convicción real: hacer el arte accesible para todos.
Cuenta con 2500 obras en su colección y ofrece exposiciones temporales y eventos a lo largo del año. Christian Boltanski, Tatiana Trouvé, Kader Attia, Agnès Varda, Gina Pane, así como artistas emergentes : todos ellos han sido expuestos en el MAC VAL.
Bueno saberlo : durante los cinco años de cierre del Centre Pompidou por renovaciones, parte de sus colecciones se exhibirán en el MAC VAL.
¿Cómo llegar a MAC VAL en transporte público?
Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine
- Línea 7 o tranvía T3 hasta la estación Porte de Choisy + tranvía T9 hasta la parada MAC VAL
Consejo : elige tu ruta según tu punto de partida con la calculadora de la aplicación oficial de transporte de Île-de-France.