1 coleccionista, 10.000 obras y 3 museos

Las obras recopiladas por François Pinault se exhiben en tres lugares de Europa : el Palazzo Grassi y la Punta della Dogana (ambos en Venecia) y la Bourse du Commerce, en París.

Transformado por el arquitecto japonés Tadao Ando en 2021, la Bourse du Commerce fue inicialmente el apartamento de Catalina de Médici en el siglo XV, un mercado de trigo y una bolsa de valores a finales del siglo XIX, antes de convertirse en uno de los museos de arte contemporáneo más vanguardistas de la capital.