Un medio de transporte "accesible": ¿qué es?
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Echemos un vistazo más de cerca a los distintos desarrollos que contribuyen a la construcción de una red de transporte accesible antes, durante y después de un viaje.
© Jean-Marc GOURDON - Île-de-France Mobilités - un ascensor en el andén de la línea 14 del metro en Saint-Lazare
Un medio de transporte accesible permite que todos, sea cual sea su situación, viajen de forma independiente.
Una visión de accesibilidad defendida por Île-de-France Mobilités, que invierte cada año en una política de transformación activa de su red, hacia y hacia una movilidad cada vez más adaptada a sus pasajeros. Una política llevada a cabo en colaboración con asociaciones de usuarios, operadores, autoridades locales y la región de Île-de-France.
Echemos un vistazo más de cerca a los diferentes desarrollos que contribuyen a la construcción de la movilidad accesible.
Antes del viaje: acceso a los edificios
- Desarrollo del entorno directo de paradas, estaciones y estaciones, así como acceso nivelado y sin barreras a la infraestructura,
- Entradas y salidas a través de puertas automáticas y de cristal con pegatinas para facilitar la circulación y despertar la vigilancia de los usuarios,
- Tiras de advertencia de pododactil que indican escaleras, escaleras mecánicas, un ascensor, una taquilla, una entrada, una salida y el borde de un andén,
- Tiras guía para que personas con discapacidad visual encuentren su camino,
- Pasadizos ampliados para la circulación cómoda de todos,
- Planos inclinados para facilitar el paso de personas en silla de ruedas,
- Rampas de acceso.
Una estación o estación se considera accesible cuando una persona con movilidad reducida puede acceder sin obstáculos desde su inmediación en la carretera, desplazarse y utilizar los servicios ofrecidos para viajar (recepción, venta de billetes, información y embarque en el tren).
© Christophe RECOURA - Île-de-France Mobilités - pistas guía en el suelo de la estación Saint-Lazare.
© Mélanie-Jane FREY - Île-de-France Mobilités - pistas para los pies en la estación de Bécon-les-Bruyères.
Antes del viaje: acceso a información y venta de billetes
- Sistema de información al pasajero que sea tanto visual como audible,
- Encimeras y máquinas expendedoras rebajadas para uso de usuarios en silla de ruedas,
- Asistencia por voz para personas con discapacidad visual en las máquinas de autoservicio,
- Presencia de una cinta magnética, un sistema de asistencia auditiva instalado en el mostrador o en el autobús para personas sordas o con discapacidad auditiva,
- Personal formado para dar la bienvenida e informar a personas con discapacidad,
- Se pueden activar balizas sonoras con el mando a distancia universal para localizar entradas y puntos de servicio para personas con discapacidad visual.
© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités - símbolo del lazo magnético en un autobús.
Antes del viaje: acceso a andenes y vías
- Zonas de espera con asientos,
- Andenes ensanchados para una circulación cómoda para todos,
- Presencia de escaleras mecánicas y ascensores para acceder a los andenes,
- Sistema de información al pasajero que sea tanto visual como audible,
- Marcaciones (tiras pododáctiles) para concienciar a nivel de plataformas, ascensores, escaleras mecánicas y escaleras.
© Christophe RECOURA - Île-de-France Mobilités - Escalera mecánica y ascensor en la estación Nation del RER A.
Durante el viaje: a bordo
- Apertura automática de puertas de vehículos,
- Andenes elevados : el andén y el tren están al mismo nivel para facilitar el subidón al vehículo,
- Señal de sonido y luz anunciando la apertura y cierre de puertas para despertar la vigilancia,
- Sistema de información al pasajero, tanto visual como audible , para indicar las diferentes estaciones en las que el vehículo se detiene en la ruta,
- Espacios reservados para usuarios de silla de ruedas.
Dentro del RER NG, un tren 100% accesible. Aquí hay un espacio reservado para personas con movilidad reducida.
En la red viaria
- En las paradas de autobús y tranvía, las aceras se adaptan para el acceso a sillas de ruedas y facilitan el acceso para carritos y personas con movilidad reducida,
- Paradas cubiertas con plazas de espera sentadas,
- Autobuses equipados con un hueco entre la carretera y el autobús para facilitar el embarque,
- Espacios reservados para usuarios de silla de ruedas a bordo.
© Clermont FU - Île-de-France Mobilités - Inauguración del autobús Aptis 100% eléctrico en Versalles el 28 de junio de 2017
Conscientes de las mejoras y esfuerzos que aún quedan por hacer, año tras año, Île-de-France Mobilités está invirtiendo en una red regional de transporte público cada vez más accesible.
Además de los desarrollos concretos y los trabajos realizados en la red, se están implementando otras iniciativas para facilitar un poco el desplazamiento de las personas afectadas por problemas de movilidad.