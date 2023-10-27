Un medio de transporte "accesible": ¿qué es?

Un medio de transporte accesible permite que todos, sea cual sea su situación, viajen de forma independiente.

Una visión de accesibilidad defendida por Île-de-France Mobilités, que invierte cada año en una política de transformación activa de su red, hacia y hacia una movilidad cada vez más adaptada a sus pasajeros. Una política llevada a cabo en colaboración con asociaciones de usuarios, operadores, autoridades locales y la región de Île-de-France.

Echemos un vistazo más de cerca a los diferentes desarrollos que contribuyen a la construcción de la movilidad accesible.