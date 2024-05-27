Île-de-France Mobilités: vive los Juegos de París 2024 en transporte público

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 se acercan rápidamente. Para prepararte lo mejor posible, en esta página encontrarás: información práctica, figuras clave, imágenes para descargar y tutoriales en vídeo para entender y explicar cómo funciona la red Île-de-France durante el periodo de competición.

1- Descubre la red de transporte público de Île-de-France Mobilités

Transporte de Île-de-France en figuras clave

En cifras: la red de transporte público en la región de Île-de-France

  • 9,4 millones de viajes diarios
  • 2.122 km de red ferroviaria
  • Segunda red ferroviaria más concurrida del mundo después de Tokio
  • Cuarta red más larga del mundo
  • Segunda red más densa después de Londres
  • Líneas de autobús de 1900
  • 10.700 autobuses y autocares en circulación
  • 14 líneas de tranvía
  • 13 líneas de tren y RER
  • 16 líneas de metro
  • 4 nuevas líneas de metro en construcción

Transporte público en perpetua evolución

2- Cómo usarla: desplazarse en transporte público durante los Juegos de París 2024

Con 500.000 espectadores por día de competición olímpica, 25 sedes de competición que se atenderán en Île-de-France y la ambición de permitir que todos puedan viajar al 100% en transporte público, se están preparando los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Solicitud para todos tus viajes, billete de transporte específico, mapa de transporte... Encuentra toda la información práctica en esta página.

Transporte Público París 2024: una aplicación para todos tus viajes

Con la aplicación multilingüe "Transport Public Paris 2024":

  • Calcula hoy tu ruta hacia los lugares de París 2024
  • Recibe información de tráfico adaptada a tus sitios favoritos
  • Compra tu billete en una versión desmaterializada (a partir de junio)
  • El día de la cita, revisa tu ruta en tiempo real

Passe Paris 2024, el billete de transporte específico para los Juegos de París 2024

Económico, desmaterializado y práctico : el pase París 2024 es el paquete ideal para viajar libremente en París y su región durante los Juegos de París 2024.

Residentes de Île-de-France: durante los Juegos de París, nada cambia para vosotros

Durante los Juegos de París 2024, las tarifas del transporte público están aumentando en Île-de-France. El objetivo es financiar el refuerzo de la oferta de transporte vinculada a los flujos excepcionales de pasajeros. Un aumento que no afectará a los residentes de Île-de-France.

3- Viajar ligero con la app Île-de-France Mobilités

Una sola app, varias formas de usarla. Descubre todos nuestros consejos y tutoriales para simplificar tu vida en nuestra red.

