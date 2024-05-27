Île-de-France Mobilités: vive los Juegos de París 2024 en transporte público
Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 se acercan rápidamente. Para prepararte lo mejor posible, en esta página encontrarás: información práctica, figuras clave, imágenes para descargar y tutoriales en vídeo para entender y explicar cómo funciona la red Île-de-France durante el periodo de competición.
Transporte de Île-de-France en figuras clave
En cifras: la red de transporte público en la región de Île-de-France
- 9,4 millones de viajes diarios
- 2.122 km de red ferroviaria
- Segunda red ferroviaria más concurrida del mundo después de Tokio
- Cuarta red más larga del mundo
- Segunda red más densa después de Londres
- Líneas de autobús de 1900
- 10.700 autobuses y autocares en circulación
- 14 líneas de tranvía
- 13 líneas de tren y RER
- 16 líneas de metro
- 4 nuevas líneas de metro en construcción
Transporte público en perpetua evolución
2- Cómo usarla: desplazarse en transporte público durante los Juegos de París 2024
Con 500.000 espectadores por día de competición olímpica, 25 sedes de competición que se atenderán en Île-de-France y la ambición de permitir que todos puedan viajar al 100% en transporte público, se están preparando los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.
Solicitud para todos tus viajes, billete de transporte específico, mapa de transporte... Encuentra toda la información práctica en esta página.
Transporte Público París 2024: una aplicación para todos tus viajes
Con la aplicación multilingüe "Transport Public Paris 2024":
- Calcula hoy tu ruta hacia los lugares de París 2024
- Recibe información de tráfico adaptada a tus sitios favoritos
- Compra tu billete en una versión desmaterializada (a partir de junio)
- El día de la cita, revisa tu ruta en tiempo real
Passe Paris 2024, el billete de transporte específico para los Juegos de París 2024
Económico, desmaterializado y práctico : el pase París 2024 es el paquete ideal para viajar libremente en París y su región durante los Juegos de París 2024.
Residentes de Île-de-France: durante los Juegos de París, nada cambia para vosotros
Durante los Juegos de París 2024, las tarifas del transporte público están aumentando en Île-de-France. El objetivo es financiar el refuerzo de la oferta de transporte vinculada a los flujos excepcionales de pasajeros. Un aumento que no afectará a los residentes de Île-de-France.
3- Viajar ligero con la app Île-de-France Mobilités
Una sola app, varias formas de usarla. Descubre todos nuestros consejos y tutoriales para simplificar tu vida en nuestra red.