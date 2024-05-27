Île-de-France Mobilités: vive los Juegos de París 2024 en transporte público

Con 500.000 espectadores por día de competición olímpica, 25 sedes de competición que se atenderán en Île-de-France y la ambición de permitir que todos puedan viajar al 100% en transporte público, se están preparando los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Solicitud para todos tus viajes, billete de transporte específico, mapa de transporte... Encuentra toda la información práctica en esta página.