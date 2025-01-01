Precios según el billete

El billete de cartón,

Para viajeros ocasionales y turistas

Entradas disponibles en cartón

Ilustración de un viajero comprando un billete t+ en una taquilla.

¿Cómo lo consigo?

Ve a una taquilla en la estación/estación o a una máquina expendedora.

Nota: el billete t+ solo se vende de forma individual. Es posible cargarlos antes de las 10 en tu Navigo Easy Pass o en tu teléfono.

Servicio

  • Advertencia: el billete magnético puede desmagnetizarse. Por eso se prefiere el Navigo Easy Pass .
  • En este caso, puedes cambiar tu billete en una taquilla de la estación o estación.

Política

No se registran datos personales, el soporte es anónimo.