Una bici para toda tu movilidad
Publicado el
¿Te gusta montar en bici un poco, mucho, de forma loca, a diario? Alquiler de Véligo, bicicletas de autoservicio o bonos de compra: sea cual sea tu práctica, ahora tienes fácil acceso a las bicicletas que mejor se adaptan a tus hábitos de movilidad.
Foto de un padre y una hija viajando en un "Tandem" de Véligo
Para descubrir, a diario: Véligo Location, la bicicleta eléctrica que los residentes de Île-de-France desean conservar durante más de 6 meses
Desde 2019, las bicicletas azules de Véligo Location ya han conquistado a más de 95.000 residentes de Île-de-France. Bicicleta eléctrica clásica, de tres ruedas, de carga o extendida, Véligo Location ofrece modelos para todos tus usos para probar tu práctica de bicicleta eléctrica de forma discreta, durante 3, 6 o 9 meses.
Para uso ocasional: bicicletas de autoservicio
VélO2 (en Cergy-Pontoise), Cristolib (en Créteil) y Vélib' (en París y los suburbios interiores)... Los servicios de autoservicio para bicicletas accesibles con tu pase Navigo se están multiplicando en Île-de-France.
Y para hacerte la vida aún más cómoda, con una bicicleta clásica o eléctrica, hemos integrado Vélib' en el corazón mismo de nuestra app móvil Île-de-France Mobilités , ¡así que reservar y desbloquear tu bici con un pase Navigo nunca ha sido tan fácil !
¡Nuevo! Velib' Métropole se une a la aplicación Île-de-France Mobilités. Encuentra y compra tus rutas Vélib' en la app IDF Mobilités y simplemente desbloquea tu bici con el pase Navigo
Para toda la vida: asistencia con la compra de tu propia bicicleta
Bicicleta clásica con o sin asistencia eléctrica, bicicleta de carga con o sin asistencia eléctrica (bimotor, triciclo, bicicleta de cola larga, etc.), bicicleta plegable con o sin asistencia eléctrica, bicicleta adaptada¹, kit de electrificación... Hay bicicletas para todos los gustos, para todas las prácticas, pero solo una ayuda de Île-de-France Mobilités para permitirte la que te acompañará a diario.
De hecho, ¡ya se han pagado casi 300.000 subvenciones a la compra! ¿Pronto para ti?
¹Cualquier bicicleta adaptada que satisfaga las necesidades de personas con discapacidad, movilidad reducida o características específicas que les impidan usar una bicicleta individual estándar (mecánica o eléctricamente asistida).