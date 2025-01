Découvrez les premiers chapitres

Développement personnel

15 + Les jeunes c’est le présent Jean Massiet Editions PAYOT Voir le résumé Lire les premiers chapitres Alors que la majorité de la classe politique ne s’adresse plus qu’aux seniors par opportunisme électoral, on reproche beaucoup aux jeunes d’être dépolitisés. Il n’y a rien de plus faux, pourtant ! Si la politisation des jeunes reste peu lisible pour leurs aînés, ce n’est pas une raison pour exclure l’énergie et les modes de pensée de la jeunesse du chantier démocratique. Il en va de l’avenir des jeunes, bien sûr, mais également de celui de la démocratie… En puisant dans les pratiques en cours sur les forums de jeux vidéo ou dans les initiatives locales portées par les jeunes, Jean Massiet souligne les multiples raisons pour lesquelles la société doit faire le choix de laisser la place aux jeunes plutôt que de continuer à les stigmatiser comme elle le fait. Un manifeste politique revigorant à considérer de toute urgence ! Jean Massiet est un acharné de l’éducation populaire. Après un parcours associatif puis en cabinets ministériels et en mairie, il devient vulgarisateur politique sur la plate-forme Twitch où il est aujourd’hui suivi par plus de 250 000 followers.

15 + Une mémoire de champion Florian Manicardi Editions LEDUC Voir le résumé Lire les premiers chapitres Vous avez une mémoire de poisson rouge ? Pas de problème, Florian Manicardi vous livre ici toutes les astuces pour muscler votre mémoire. C’est au cours de ses études que Florian se rend compte qu’il oublie tout une fois les examens passés. Il commence alors à s’intéresser aux différentes méthodes de mémorisation et, en les expérimentant, il constate que ses capacités de mémorisation augmentent rapidement, et que ses résultats s’améliorent considérablement. Comment se forme un souvenir ? Quel type de mémoire avez-vous ? Avez-vous la mémoire des noms ? Vous trouverez dans ce livre tous ses secrets : les éléments nécessaires à une bonne mémorisation (motivation, concentration, synthétisation, répétition), les ennemis (stress, cannabis), les outils pour la stimuler (jeux, alimentation)…

15 + Les liens du sang Samboyy Editions LEDUC Voir le résumé Lire les premiers chapitres « Quelle place mon père peut-il avoir dans ma vie quand il a toujours brillé par son absence ?» Les liens du sans : voilà comment se caractérise la relation d’Aly avec son père, qui n’a jamais été qu’une figure lointaine. Jusqu’au jour où elle reçoit une lettre de lui, sortie de nulle part, demandant à la voir comme si c’étaittout naturel. C’est alors une vraie remise en question pour elle. Le choc émotionnel passé, elle commence à mesurer l’impact de cette absence sur sa vie, et à s’interroger sur ce qui fait vraiment une famille.Parce que les liens du sang ne sont pas la garantie d’un amour inconditionnel, une BD universelle et déculpabilisante sur la relation avec nos pères.

15 + CHER TDAH Jessica McCabe Editions LEDUC Voir le résumé Lire les premiers chapitres Comment trouver sa voie quand son cerveau fonctionne différemment ? Déficit de l'attention, hyperactivité motrice et impulsivité : Jessica McCabe a toujours été en lutte avec son cerveau. A 32 ans, sans argent, divorcée et vivant chez sa mère, elle parvient à développer des stratégies pour retrouver un rapport apaisé avec elle-même. Dans ce livre écrit par et pour des cerveaux TDAH, elle partage les outils qui ont changé sa vie. Afin de faire de votre TDAH un allié, retrouvez tous les conseils pour : - Cesser de lutter contre votre vraie nature ; - Faire preuve de bienveillance envers vous-même ; - Limiter les distractions et renouer avec la concentration ; - Vous fixer des objectifs qui n'appartiennent qu'à vous ; -Identifier pourquoi vous avez des difficultés à vous organiser et à prioriser ; - Comprendre vos émotions et les laisser s'exprimer pour mieux les réguler. LE LIVRE DE L'AUTRICE QUI A CHANGE LA VIE DE MILLIONS DE PERSONNES A TRAVERS LE MONDE ! Jessica McCabe est la créatrice de la chaîne YouTube "How to ADHD" . Elle transmet au grand public le fruit des dernières découvertes scientifiques sur le TDAH, ainsi que les outils éprouvés pour le gérer au quotidien. Elle a remporté de nombreux prix, et reçu la validation des milieux scientifiques et médicaux. Son travail a été publié dans différents médias dont le Washington Post, et son livre, best-seller du New York Times traduit dans 16 pays, est déjà un succès mondial.

15 + Addict sur ordonnance Diane Wattrelos Editions LEDUC Voir le résumé Lire les premiers chapitres Tramadol. Codéine. Morphine. Saviez-vous que ces médicaments prescrits à un Français sur six* pour des motifs aussi variés que le mal de dents ou un bras cassé peuvent mener droit à l’addiction ? C’est ce que je vis avec le tramadol, qu’on me prescrit en continu depuis des années pour les douleurs causées par mon algie vasculaire de la face. Le jour où je mets le mot “dépendance“ sur mon vécu est un coup de tonnerre, car on ne m’a jamais alertée sur ce risque pourtant bien connu. Je vous raconte ici la lutte que je mène à la fois contre une maladie chronique extrêmement douloureuse et contre une addiction dont le système de santé est le premier responsable. Pour apporter un maximum d’outils et de réponses à vos questions, des professionnels de santé prennent également la parole dans ces pages (clés pour comprendre les traitements, signes de dépendance, conduite en cas de surdose, contacts pour l’addiction, et échelle d’évaluation du risque de mésusage des opioïdes).

12 + BTS lyrics inside Editions LEDUC Voir le résumé Lire les premiers chapitres - Décryptage des paroles de leurs chansons incontournables.

- De nombreuses anecdotes sur la création des morceaux, les concerts et les coulisses.

- Plus de 100 photos de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V et Jung Kook.

- Des QR Code pour découvrir les clips et plonger dans leur univers.



15 + L’entreprise du bonheur Tony Hsieh Editions LEDUC Voir le résumé Lire les premiers chapitres Pour beaucoup, la réussite d’une entreprise passe par une hiérarchie omniprésente et un oeil rivé sur les profits et les rendements. Tony Hsieh, lui, a compris qu’une marque, ses valeurs et sa culture sont autant de piliers de réussite. Tout jeune entrepreneur, il a commencé par vendre des badges et des pizzas, avant de créer une start-up rachetée par Microsoft, puis une entreprise de vente en ligne, Zappos, cédée à Amazon pour 1,2 milliard de dollars. Le secret de cette prodigieuse ascension ? Tony Hsieh a compris que le bien-être des gens n’était pas un objectif noble, mais un formidable générateur de succès. Il partage dans ce livre les étapes de son succès et de précieux conseils pratiques sur la culture d’entreprise, le recrutement, le service client… Un parcours spectaculaire salué par des entrepreneurs de tous bords, de Jeff Bezos à Michel et Augustin !

15 + Surmonter sa culpabilité Xavier Cornette de Saint Cyr Editions Leduc Voir le résumé Lire les premiers chapitres Qui d’entre nous ne s’est pas senti coupable au moins une fois pour se retrouver ensuite confronté durablement à sa mauvaise conscience ? Être coupable, c’est être ou se croire responsable d'une faute. Certaines fautes sont réelles et la culpabilité permet de les assumer et de les réparer. Mais, dans une journée, nous ressentons bien souvent des culpabilités imaginaires qui créent des regrets, de la honte, du malêtre et nous empoisonnent considérablement. • Faut-il nécessairement avoir commis une faute pour se sentir coupable ? • La culpabilité est-elle toujours négative ou peut-elle avoir une fonction utile ? • Qu’est-ce qui la déclenche, comment se manifeste-t-elle et surtout, comment la faire taire quand elle n’a pas de fondement ? Abandonnez les culpabilités inutiles ! Il est temps de remettre la culpabilité à sa juste place, car ses effets parfois disproportionnés peuvent gâcher notre vie par des ruminations, des peurs, des reproches perpétuels et de l’auto-sabotage. Ce livre vous aide à assumer votre part de responsabilité – et non celle des autres – afin de cesser de vous sentir coupable de tout et de rien. Il vous permet également de mettre à distance ces culpabilités inutiles créées de toutes pièces pour retrouver, enfin, sécurité intérieure et sérénité.

15 + Mon carnet 6 minutes de sommeil Théo Delincak Editions LEDUC Voir le résumé Lire les premiers chapitres Les études scientifiques l’ont prouvé : un bon sommeil améliore notre santé, nous rend plus heureux, et son impact bénéfique est encore plus important que l’alimentation et l’exercice physique. DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE SANTÉ ET TRANSFORMEZ VOS NUITS ! Grâce au principe éprouvé des 6 minutes® de Dominik Spenst, retrouvez le chemin des nuits reposantes. Ce carnet combine les connaissances fondamentales sur le sommeil avec les résultats des recherches les plus récentes et des sections de journal à compléter pour confronter vos observations aux solutions proposées. Découvrez sans attendre ce qui vous empêche de bien dormir et effectuez les réglages nécessaires pour votre cas personnel. 6 minutes par jour, la méthode « petits efforts, grands effets » !

15 + Ma chute sera mon Élan Théo Delincak Editions Les Arènes Voir le résumé Lire les premiers chapitres « Le 12 avril 2020, j’ai traqué l’aube sur les remparts d’un château et tout a basculé. Électron libre rattrapé par la loi de la gravité. J’ai chuté de six mètres. Ils ont chialé devant mon fauteuil roulant et puis ils ont compris que je voulais rire comme avant. Je voulais rapper comme avant. Je n’ai pas perdu ma voix, aujourd’hui je veux qu’elle compte et qu’elle résonne. Le bitume n’a été qu’un tremplin. Ma chute sera mon élan. » Dans ce récit bouleversant, Théo nous offre une leçon de vie, un véritable message d’espoir et d’amour. À travers sa voix et celles de ses proches, il célèbre la force de l’amitié et témoigne de la puissance de la musique qui lui ont permis de se reconstruire.

15 + Cordes sensibles Marguerite Boulanger Editions Les Arènes Voir le résumé Lire les premiers chapitres Un roman graphique au ton drôle et décalé qui raconte avec justesse la quête de soi propre au passage à l’âge adulte. Élise grandit dans une famille sonore : entourée de quatre sœurs plutôt décomplexées, d’un père habité par sa passion pour le violoncelle, d’une mère qui ne s’arrête jamais de parler… Ses meilleures amies vivent en bande. À l’inverse, Élise est d’un tempérament introverti, pudique, pince-sans-rire. Elle a la sensation d’être à part, jamais vraiment à sa place.

15 + À quoi tu sers ? Jordan De Luxe Editions Leduc Voir le résumé Lire les premiers chapitres « Petit, je voulais être acteur. J’étais fasciné par la télévision, ce lieu merveilleux où les gens semblaient toujours heureux. Je regardais ces célébrités avec des étoiles plein les yeux. Je me disais que leurs parents devaient être immensément fiers d’elles. Moi aussi, j’avais envie de rendre mes parents fiers de moi. Mais comment se faire remarquer quand on grandit dans un minuscule village de Bretagne ? Les années ont passé. Aujourd’hui, j’ai 34 ans ; je mène la vie dont j’ai rêvé. »

15 + Pas besoin d’être Danois pour être heureux chez soi Dr Christine Barois Editions Leduc Voir le résumé Lire les premiers chapitres Comment se définit le bonheur dans le Monde, dans la Nature, dans les forêts, dans nos villes, dans nos maisons ? Dans cet ouvrage, vous avancerez de la perspective la plus grande à la plus petite, vers le bien-être chez soi et en soi, pour découvrir les conditions indispensables à l’épanouissement. Mesurez votre bonne santé psychique à l’aune de votre environnement ! L’évaluation du bonheur dépend de là où nous vivons, et certains des facteurs qui influencent le plus le bien-être des personnes sont des problèmes souvent très locaux. Grâce à ce livre, découvrez dans quels registres de votre environnement agir pour une vie meilleure, plus harmonieuse. • Le bonheur n’est ni une chance, ni une chimère. • Il existe, mais il est à construire, de l’intérieur, et c’est ce que nous apprend la psychologie personnelle. • Il est aussi à nourrir, de l’extérieur, et c’est ce que nous enseigne la psychologie environnementale : notre lien à la nature, à notre quartier, à notre habitation, à nos semblables, tout cela joue un rôle majeur dans notre bien-être. • Ce livre très complet, documenté et concret, nous montre comment aménager notre environnement quotidien pour qu’il nous offre tout le bonheur possible.

15 + Penser vite et parler juste Matt Abrahams Editions Alisio Voir le résumé Lire les premiers chapitres Dans l’art de s’exprimer, il n’y a pas que les grands discours qui comptent : ceux-là sont le plus souvent très bien préparés. Mais la plupart de nos communications professionnelles et personnelles se déroulent dans des situations spontanées, où il faut s’exprimer sur le vif, sans trop réfléchir : un cours, une réunion, une soirée... Et nombre d’entre nous se laisse envahir par l’anxiété et la peur de mal dire. Or, nous avons tous le pouvoir de nous améliorer et de devenir de bons communicants. En s’appuyant sur son expérience, Matt Abrahams déroule une stratégie en 6 étapes pratiques, de la gestion des émotions aux conseils pour affûter ses idées, afin de gagner confiance et force de conviction dans toutes les prises de paroles.

15 + Le meilleur livre de développement personnel Vex King Editions LEDUC Voir le résumé Lire les premiers chapitres ÊTES-VOUS PRÊT À RÉÉCRIRE VOTRE HISTOIRE ? Préparez-vous à partir à la découverte de vous-même dans ce journal quotidien inédit. Véritable compagnon de votre transformation, Le meilleur livre de développement personnel vous permet d’écrire votre propre livre de développement personnel. Rempli d’exercices, d’activités quotidiennes et d’affirmations, ce journal pas comme les autres vous aidera à réfléchir sur vous-même, à comprendre vos émotions et à les réguler à travers la création de nouvelles habitudes. Il vous permettra ainsi d’adopter un état d’esprit positif, en développant la gratitude et l’amour dans votre vie. Au fil des pages, écrire dans ce journal vous conduira vers une relation plus saine avec vous-même et les autres.

15 + My name was Lythan Cottaz Editions LEDUC Voir le résumé Lire les premiers chapitres Au fil de ces pages, laisse-toi entraîner par Lythan Cottaz dans ce travail d’introspection. Jeune créateur de contenus et auteur d’un premier livre, My name is, il t’accompagne et te guide dans l’acceptation de ton histoire et de ton passé. Chacune des pages est prédécoupée pour que tu puisses la déchirer et t’en débarrasser au fil de l’écriture. À la fin de ce carnet, il ne doit rien rester : le passé est derrière toi.

15 + Le club des anxieux qui se soignent Docteur Frédéric Fanget - Catherine Meyer - Pauline Aubry Editions LES ARÈNES Voir le résumé Lire les premiers chapitres Les mécanismes, les causes, les thérapies et tout ce qui peut vous aider à comprendre et à surmonter l'anxiété. L'anxiété génère des scénarios catastrophe à répétition. " Ça va mal se passer " – " On ne va pas y arriver " – " Je dois tout contrôler " – " Je vais mourir "... C'est épuisant (pour soi et pour l'entourage), inutile, parfois franchement ingérable. La bonne nouvelle, c'est que ça se soigne. Il n'y a pas de fatalité : vous pouvez changer et " décatastropher " votre mental. Cette BD vous permet de dédramatiser et de comprendre en quoi consiste la thérapie de l'anxiété.

15 + Tout accomplir Mikael Krogerus Editions Alisio Voir le résumé Lire les premiers chapitres Chaque jour, nous commençons de nouveaux projets, et espérons surtout les terminer un jour ! Mais dans un monde désordonné et distrayant, il est souvent difficile de trouver la motivation et la concentration nécessaires. Ce livre compact rassemble les 41 des meilleurs modèles de productivité. Des techniques mondialement connues aux secrets les mieux gardés des professionnels. Vous découvrirez comment réaliser un travail en profondeur, compartimenter les tâches et identifier vos priorités - mais aussi comment prendre confiance en vous, identifier votre cercle de compétences et même apprendre à travailler avec des personnes difficiles. Ce petit livre est un atout puissant. Que vous ayez besoin de mener à bien un nouveau projet, ou même simplement de comprendre vos propres habitudes de travail, ce livre unique contient tous les outils dont vous avez besoin pour concrétiser avec brio vos objectifs.