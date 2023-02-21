Quali vantaggi sono inclusi nel tuo pass Navigo?
I vantaggi inclusi nel tuo pass Navigo.
I vantaggi culturali: quando il tuo pass diventa un passaporto per la cultura
Una visita al museo, un festival indie e colorato sotto il sole, una serata teatrale, un concerto filarmonico o una meritata sessione cinematografica, la regione dell'Île-de-France è piena di proposte culturali. Il pass Navigo non ti porta più solo ovunque per scoprirli, ma ti offre anche vantaggi, offerte e sconti per goderteli (ancora) un po 'di più.
Il Centre Georges Pompidou di Parigi
+ 300 sedi partner
Oggi , più di 300 luoghi, per tutti i pubblici, offrono servizi, sconti, eventi gratuiti per determinati eventi, inviti, incontri, workshop e tariffe ridotte ai possessori del prezioso pass, in tutta l'Île-de-France.
Tra questi:
- Cinema e loro cinema (Les 7 Batignolles, Cinéma Jean Gabin, Cinéma Les 2 Scènes, Cinétampes, Cinémathèque française, Cinéma Jean Vigo...)
- Musei di ogni genere (Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Musée Stéphane Mallarmé, Centre Pompidou, Centre d'Art Contemporain de Noisy-Le-Sec...)
- Teatri desiderosi di ricevere il vostro applauso (il teatro Jean Vilar, il teatro Chelles, il teatro André Malraux, il teatro Amandiers ...)
- Festival multipli e originali (Peacock Society, Salon du Livre Jeunesse, Rock en Seine, We Love Green...)
- Luoghi culturali e del patrimonio imperdibili (la Villa Savoye, l'Opera Garnier, la Basilica di Saint-Denis, il Centro Culturale Robert Desnos, il Castello di Auvers-sur-Oise, la BNF ...)
Un'offerta che si arricchisce ogni anno e si evolve con la vita culturale regionale.
Come approfittarne?
Per goderselo, niente di più semplice. Tutto ciò di cui hai bisogno è un abbonamento Navigo valido (esclusi Navigo Day, Easy, Discovery) alla data dell'evento o della visita e... per presentarlo!
I vantaggi di Parkings Relais : parcheggia gratuitamente prima di salire sul treno
Nelle periferie esterne, molti residenti dell'Ile-de-France devono prendere in prestito ogni giorno un veicolo a due ruote, un'auto o una bicicletta per raggiungere la fermata dell'autobus o la stazione ferroviaria più vicina. Per rendere la loro vita più facile, Île-de-France Mobilités è impegnata dal 2006, un piano di investimenti per la creazione di 24.000 posti auto sicuri vicino alle stazioni, il progetto Parking Relais.
Un parcheggio che oggi rappresenta:
- 78 parcheggi
- e 22.000 posti (24.000 entro la fine del 2023)
© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités
Chi può beneficiarne?
Per parcheggiare facilmente e beneficiare del vantaggio Parking Relais, è necessario disporre di un pass Navigo ed essere abbonati al Parking Relay ! Inoltre, dal 2019, Île-de-France Mobilités offre (a determinate condizioni) l'abbonamento mensile Parking Relais ai titolari di un abbonamento annuale Navigo. Questo sistema gratuito è ora disponibile in 36 park and ride, con oltre 10.300 posti. Psst, entro il 2024, saranno integrati 2.000 posti aggiuntivi!
Il parcheggio è offerto in Park and Ride agli abbonati:
- Navigo annuale
- immagina R (oltre 18 anni)
- Navigo Annual Senior Pricing.
utilizzando regolarmente il Park and Ride, un minimo di 10 parcheggi di alimentazione al mese.
Carpooling: un viaggio di andata e ritorno al giorno offerto!
Sedici milioni è il numero di viaggi giornalieri effettuati ogni giorno sulle strade francesi. Per combattere gli ingorghi, risparmiare tempo e denaro nel tragitto casa-lavoro, socializzare e lavorare collettivamente per un'aria più pulita, sempre più francesi stanno adottando il carpooling.
Per incoraggiare questa pratica e offrire una soluzione alternativa in caso di interruzioni del traffico o scioperi nei trasporti pubblici, Île-de-France Mobilités offre ai suoi abbonati Navigo annuale, mensile e Imagine'R un viaggio di andata e ritorno in carpooling al giorno completamente gratuito! Vengono registrati più di 200.000 viaggi al mese .
Come approfittarne?
Che tu sia un passeggero o desideri offrire un viaggio nel tuo veicolo, tutto ciò che devi fare è:
- Vai all'app Île-de-France Mobilités
- Cerca nella scheda "Carpooling"
- Seleziona un viaggio, prenotalo sul sito web dell'operatore (BlablaCar Daily, Klaxit, Karos) e goditi il tuo viaggio di andata e ritorno gratuito!
Secondo l'Observatoire Nationale du Covoiturage au Quotidien, ci sono più di 630.700 veicoli condivisi in Francia oggi.
Bike parking: un luogo sicuro per la tua 2 ruote preferita vicino alle stazioni ferroviarie e alle stazioni
Cos'è Parking Vélo Île-de-France Mobilités? È una risposta a chiunque voglia parcheggiare la bicicletta prima di salire su una metropolitana o un treno, in tutta tranquillità.
Parking Vélo Île-de-France Mobilités è un programma finanziato da Île-de-France Mobilités che offre due tipi di parcheggio per biciclette:
- Spazi ad accesso libero, riparati e gratuiti
- Spazi chiusi e sicuri sotto abbonamento
Ma sorpresa, se sei un abbonato Navigo (annuale, prezzo annuale Senior, Imagine R school e Imagine R student), l'abbonamento ti viene offerto!
Noleggio auto: quando il pass si trasforma in una chiave dell'auto
Da diversi anni, Île-de-France Mobilités persegue una forte politica a favore di una mobilità più sostenibile e combatte, in particolare, contro l'autosolisme (o il fatto di guidare da soli in un veicolo) attraverso un pacchetto di servizi di mobilità che offrono alternative ai residenti dell'Ile-de-France.
Il car sharing, ovvero la messa in comune di una flotta di veicoli a beneficio degli abbonati, è una di queste alternative, che riduce specificamente il numero di veicoli sulla strada in città!
Come funziona?
Il car sharing permette di avere un'auto, il tempo di un viaggio, senza esserne proprietari. L'assicurazione o la manutenzione sono il difetto della società di car sharing. Per godere di un'auto, basta prenotarla e ritirarla!
Qual è il vantaggio del pass Navigo?
Con il tuo pass Navigo, puoi prenotare un veicolo self-service dal tuo telefono (Android e iOS) e utilizzare il tuo pass come chiave di sblocco del veicolo. Semplice, come una torta!