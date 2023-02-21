Quali vantaggi sono inclusi nel tuo pass Navigo?

Carpooling: un viaggio di andata e ritorno al giorno offerto!

Sedici milioni è il numero di viaggi giornalieri effettuati ogni giorno sulle strade francesi. Per combattere gli ingorghi, risparmiare tempo e denaro nel tragitto casa-lavoro, socializzare e lavorare collettivamente per un'aria più pulita, sempre più francesi stanno adottando il carpooling.

Per incoraggiare questa pratica e offrire una soluzione alternativa in caso di interruzioni del traffico o scioperi nei trasporti pubblici, Île-de-France Mobilités offre ai suoi abbonati Navigo annuale, mensile e Imagine'R un viaggio di andata e ritorno in carpooling al giorno completamente gratuito! Vengono registrati più di 200.000 viaggi al mese .

Come approfittarne?

Che tu sia un passeggero o desideri offrire un viaggio nel tuo veicolo, tutto ciò che devi fare è: