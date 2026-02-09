Puntualità sulla RER B, C e D: una campagna dà diritto ai rimborsi

Per il quinto anno consecutivo, Île-de-France Mobilités lancia una campagna di rimborsi per compensare gli abbonati Navigo che hanno regolarmente utilizzato linee la cui puntualità è scesa al di sotto dell'80% per più di tre mesi.

Nel 2023 sono stati interessati 15 assi. Nel 2025, ce ne saranno solo due, a cui Île-de-France Mobilités ha scelto di aggiungere altre tre sezioni (con una puntualità spesso compresa tra l'80 e l'80,5%), al fine di tenere meglio conto delle difficoltà incontrate dagli utenti.

Per l'anno 2025, cinque assi sono quindi interessati dal rimborso sulle linee RER B, C e D.

Come faccio a sapere se sono interessato dalla campagna di rimborso?

Sei preoccupato se hai preso in prestito regolarmente nel 2025: