Puntualità sulla RER B, C e D: una campagna dà diritto ai rimborsi
Per il quinto anno consecutivo, Île-de-France Mobilités lancia una campagna di rimborsi per compensare gli abbonati Navigo che hanno regolarmente utilizzato linee la cui puntualità è scesa al di sotto dell'80% per più di tre mesi.
Nel 2023 sono stati interessati 15 assi. Nel 2025, ce ne saranno solo due, a cui Île-de-France Mobilités ha scelto di aggiungere altre tre sezioni (con una puntualità spesso compresa tra l'80 e l'80,5%), al fine di tenere meglio conto delle difficoltà incontrate dagli utenti.
Per l'anno 2025, cinque assi sono quindi interessati dal rimborso sulle linee RER B, C e D.
Prima di andare oltre
Come faccio a sapere se sono interessato dalla campagna di rimborso?
Sei preoccupato se hai preso in prestito regolarmente nel 2025:
- RER B : Aulnay-sous-Bois ↔ Mitry-Claye
- RER B : Aulnay-sous-Bois ↔ Aeroporto Charles-de-Gaulle 2
- RER C : Dourdan-la-Forêt ↔ La Norville
- RER D : Vigneux ↔ Corbeil-Essonnes
- RER D : Creil ↔ Goussainville
Quali pacchetti sono interessati dal rimborso?
- Il pacchetto annuale Navigo
- Il pacchetto Navigo Senior
- Il pacchetto imagine R (Studente o Scuola)
- Pacchetti Navigo Month (anche su Discovery Pass o Smartphone)
- Il pacchetto Navigo Monthly 50% di sconto
- Il pacchetto Navigo Mois Solidarité 75%
Quando e come fare domanda?
La piattaforma di rimborso aprirà a metà marzo 2026.
Come posso fare domanda?
È semplice e 100% online :
- Accedi al tuo account Île-de-France Mobilités Connect o creane uno
- Vai sulla piattaforma di rimborso, troverai tutte le condizioni di ammissibilità per un rimborso e sarai guidato durante tutta la procedura per inviare la tua richiesta in modo semplice
Rimborso: domande e risposte per capire meglio
1. Perché questo rimborso?
Nei contratti con SNCF Transilien e RATP (le società che gestiscono l'esercizio, i lavori e la manutenzione delle linee della rete di trasporto dell'Île-de-France), Île-de-France Mobilités impone obiettivi di puntualità.
Se questi obiettivi non vengono raggiunti — vale a dire meno dell'80% di puntualità per tre mesi o più su una linea o un asse — vengono applicate sanzioni pecuniarie agli operatori.
I primi ad essere colpiti, ai passeggeri viene offerta una campagna di rimborso per le linee interessate, organizzata ogni anno negli ultimi cinque anni.
2. Cos'è un asse?
Su una rete ferroviaria, un asse è una parte specifica di una linea che collega uno o più agglomerati.
Esempio: l'asse Aulnay-sous-Bois ↔ Mitry-Claye, sulla RER B.
Se i ritardi si sono verificati solo su un asse, saranno rimborsati solo i viaggi effettuati su quella parte della linea.
3. Casa, luogo di lavoro: quale indirizzo verrà utilizzato per il rimborso?
Quello a tua scelta. Su presentazione di un documento giustificativo, sarai in grado di presentare una richiesta di rimborso in relazione al tuo indirizzo di casa o a quello del tuo luogo di lavoro.
I tuoi trasporti sono mobilitati per migliorare la tua vita quotidiana nell'Île-de-France
Gli sforzi continuano ad offrirti un servizio sempre più affidabile e piacevole su base giornaliera con nuove linee, veicoli più affidabili e confortevoli sui tuoi viaggi e investimenti per modernizzare, anno dopo anno, i tuoi viaggi.
Investimenti che hanno un impatto: nel 2025, la puntualità della rete di trasporto ha mostrato buoni risultati, superiori o molto vicini agli obiettivi fissati da Île-de-France Mobilités.