Cinque novità nel trasporto pubblico nel 2026
n. 1. Una parola chiave: semplificazione
Da gennaio 2026, chiama 0 800 10 20 20 per tutte le tue richieste di trasporto
Non c'è bisogno di cercare l'interlocutore giusto, il modulo giusto o il numero giusto.
Nel 2026, è finita, sarà sufficiente chiamare un unico numero gratuito (0 800 10 20 20) per le tue domande e richieste sui trasporti in Île-de-France.
Qualunque sia il tuo dipartimento o il mezzo di trasporto, verrai indirizzato direttamente al servizio interessato.
Un oggetto smarrito nel trasporto? Un'unica piattaforma copre l'intera rete
Non c'è bisogno di cercare dove dichiarare un oggetto smarrito in base alla linea o al trasporto effettuato. Nel 2026, un unico sito consente di dichiarare e ritrovare un oggetto smarrito su tutti i trasporti nell'Île-de-France.
Accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la piattaforma centralizza gli oggetti trovati da tutti gli operatori della regione e aumenta le possibilità di trovarli, qualunque sia il percorso o il mezzo di trasporto.
n. 2. Tzen 4: un autobus di nuova generazione in Essonne
Con il Tzen 4, l'autobus entra in una nuova era nell'Île-de-France.
Questa linea 100% elettrica sostituirà la vecchia linea 4206 per collegare i comuni tra Viry-Châtillon e Corbeil-Essonnes in 30 stazioni il 10 febbraio.
Perché questa è una rivoluzione?
- Autobus giganti da 24 metri: con una capacità di 140 passeggeri contro i 100 attuali
- Corsie dedicate per la maggior parte del percorso per evitare ingorghi
- 30 stazioni che serviranno 5 comuni : Corbeil-Essonnes, Évry-Courcouronnes, Ris-Orangis, Grigny e Viry-Chatillon
- 100% elettrico con ricarica a terra ultraveloce (meno di 5 minuti): una novità mondiale!
- Un autobus ogni 5 minuti nelle ore di punta
- Servizio continuo dalle 5:00 all'1:00
n. 3. MF19: la metropolitana del futuro continua la sua implementazione nell'Île-de-France
Nel 2025, un primo treno di questa nuovissima metropolitana ha fatto il suo debutto sulla linea 10.
Luminosa, confortevole con aria condizionata reversibile e sedili premiati per il loro comfort: la MF19 è la metropolitana che equipaggerà più della metà delle linee entro cinque anni.
E nel 2026, il suo dispiegamento continua:
- Il 10, nuove metropolitane arriveranno ogni mese per rinnovare i vecchi modelli
- Anche la linea 7bis si sta rinnovando con il 100% della nuova metropolitana MF19 nel 2026
MF19: perché questa è una vera rivoluzione?
- Più spazio : un design "boa" aperto per tutta la lunghezza = traffico fluido, anche nelle ore di punta
- Più comfort : aria condizionata reversibile, sedili ergonomici, porte USB e schermi informativi in tempo reale
- Più affidabile : tecnologie all'avanguardia che riducono i guasti e migliorano la puntualità
n°4. Il pacchetto annuale Navigo arriva (finalmente) al telefono
Dalla fine del 2025, tutta la biglietteria del trasporto pubblico è stata dematerializzata nell'Île-de-France.
Risparmio di carta e maggiore semplicità per acquistare, convalidare e ricaricare biglietti e pacchetti: l'arrivo del pacchetto Navigo Annual su smartphone nel giugno 2026 segna una nuova tappa nella semplificazione dei viaggi nell'Île-de-France.
È semplice
Una volta ricevuto il tuo abbonamento annuale (se non sei già abbonato), puoi dematerializzarlo in un clic sull'applicazione Île-de-France Mobilités per convalidare con il tuo smartphone!
Navigo Annuel su smartphone: quali sono i vantaggi?
- Non c'è bisogno di portare il tuo pass ovunque con te : il tuo telefono diventa il tuo biglietto di trasporto
- Convalida ultraveloce : basta avvicinare il telefono al chiosco di convalida, anche con la batteria scarica
N°5. Linea 18: una metropolitana automatica e accessibile nell'altopiano di Saclay
Cos'è la linea 18?
Una nuova metropolitana moderna, automatica e accessibile al 100%, con una prima parte della linea aperta nell'ottobre 2026 tra Massy-Palaiseau e Christ-de-Saclay.
Nel 2027, la linea continuerà il suo percorso tra Massy-Palaiseau e l'aeroporto di Orly, prima di raggiungere il suo capolinea a Versailles-Chantiers, nel 2030.
Psst: La linea 18 è la prima linea del grande progetto di circonvallazione automatica intorno a Parigi che aprirà prima delle linee 15, 16 e 17. Una rivoluzione per i viaggi di milioni di residenti dell'Ile-de-France.
Linea 18: cosa cambierà per i tuoi viaggi?
- Accesso diretto in metropolitana all'altopiano di Saclay : università, grandes écoles, centri di ricerca e occupazione
- Quattro nuove stazioni accessibili e moderne : Massy-Palaiseau, Marguerite Perey, Moulon Campus e Christ-de-Saclay
- Collegamenti con RER B e C, T12 e linee di autobus
- Frequenza ottimale: una metropolitana ogni 3 minuti nelle ore di punta
- 100% automatico e accessibile : regolarità, inclusività e affidabilità
E anche...
- 60 nuovi treni RER di nuova generazione per la linea E : 100% accessibili, climatizzati, dotati di prese USB e spaziosi per tenere il passo con la crescente utenza
- 19 nuovi modelli di biciclette si uniscono alla flotta di noleggio Véligo : pieghevole, cargo, meccanica, accessibile, scooter ... Un'offerta per tutti gli usi e tutti i profili dei ciclisti nella regione Ile-de-France
- 7 Maisons du Vélo aprono nella stazione (Ermont-Eaubonne, Juvisy, Croix de Berny, Aulnay-sous-Bois, Maisons-Alfort, Évry-Courcouronnes, Houilles-Carrières) e 7 Maisons du Vélo mobiles. Informazioni, riparazioni, noleggio, scuola bici: tutto per facilitare la pratica quotidiana del ciclismo
- Nuovi parcheggi sicuri per biciclettecontinuano ad aprire vicino alle stazioni (Noisy-le-Grand Mont d'Est, L'Hay-les-Roses, Joinville, ecc.), con un obiettivo di 140.000 posti entro il 2030
Nuova metropolitana, nuovi autobus, nuove linee, nuovi servizi: il 2026 segna un punto di svolta nella modernizzazione dei trasporti nell'Île-de-France.
Più fluido, più confortevole, più pulito e sempre più interconnesso, ogni anno il trasporto pubblico si trasforma per soddisfare le esigenze dei viaggiatori in tutta la regione.