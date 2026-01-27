Cinque novità nel trasporto pubblico nel 2026

n. 1. Una parola chiave: semplificazione

Da gennaio 2026, chiama 0 800 10 20 20 per tutte le tue richieste di trasporto

Non c'è bisogno di cercare l'interlocutore giusto, il modulo giusto o il numero giusto.

Nel 2026, è finita, sarà sufficiente chiamare un unico numero gratuito (0 800 10 20 20) per le tue domande e richieste sui trasporti in Île-de-France.

Qualunque sia il tuo dipartimento o il mezzo di trasporto, verrai indirizzato direttamente al servizio interessato.

Un oggetto smarrito nel trasporto? Un'unica piattaforma copre l'intera rete

Non c'è bisogno di cercare dove dichiarare un oggetto smarrito in base alla linea o al trasporto effettuato. Nel 2026, un unico sito consente di dichiarare e ritrovare un oggetto smarrito su tutti i trasporti nell'Île-de-France.

Accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la piattaforma centralizza gli oggetti trovati da tutti gli operatori della regione e aumenta le possibilità di trovarli, qualunque sia il percorso o il mezzo di trasporto.