Qualità del servizio nel tuo trasporto: una piattaforma per richiedere i tuoi rimborsi

Campagna "Quality of Service" per tutti gli abbonati Navigo

Chi è interessato? Tutti gli abbonati Navigo dell'Ile-de-France che hanno acquistato almeno 3 mesi di pacchetto tra settembre e dicembre 2022 hanno diritto alla campagna di rimborso di mezzo mese, poiché le metropolitane e gli autobus non hanno raggiunto il loro obiettivo durante questo periodo di fine anno a causa di problemi di reclutamento.