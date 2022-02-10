Qualità del servizio nel tuo trasporto: una piattaforma per richiedere i tuoi rimborsi
Campagne di rimborso 2022
Nell'ambito dei contratti conclusi con i suoi operatori, SNCF Transilien e RATP (un operatore si riferisce a una società che si occupa dell'esercizio, dei lavori e della manutenzione su una linea), Île-de-France Mobilités impone obiettivi di puntualità su queste linee. Se questi ultimi non vengono rispettati, vengono imposte sanzioni pecuniarie agli operatori.
Poiché i primi ad essere colpiti sono i viaggiatori, Île-de-France Mobilités ha istituito, per il secondo anno consecutivo, una doppia campagna di rimborso per gli abbonati Navigo interessati.
Quali ritardi sono idonei per un rimborso?
Quali ritardi sono interessati? È semplice e contrattuale: meno dell'80% di puntualità su un asse per almeno tre mesi? Quindi è un ritardo ammissibile per un rimborso.
Quali campagne di rimborso nel 2022?
Nel 2022 vengono lanciate due campagne di rimborso cumulativo sulla piattaforma dedicata ai rimborsi per compensare gli abbonati che aprirà a breve:
- La prima campagna è legata ai problemi di qualità del servizio per metropolitane e autobus negli ultimi quattro mesi del 2022 (causati in particolare da una carenza di autisti)
- La seconda campagna riguarda gli obiettivi di puntualità degli operatori per cinque assi delle linee RER B e D
Campagna "Quality of Service" per tutti gli abbonati Navigo
Chi è interessato? Tutti gli abbonati Navigo dell'Ile-de-France che hanno acquistato almeno 3 mesi di pacchetto tra settembre e dicembre 2022 hanno diritto alla campagna di rimborso di mezzo mese, poiché le metropolitane e gli autobus non hanno raggiunto il loro obiettivo durante questo periodo di fine anno a causa di problemi di reclutamento.
Infografica - Campagna QoS of Service 2022
Abbonati Navigo: ottenere un rimborso fino a mezzo mese di abbonamento
Apertura della piattaforma dal 14 marzo al 20 aprile 2023
Campagna di puntualità contrattuale
Quest'anno, 5 assi della rete, gestiti da SNCF e RATP per conto di Île-de-France Mobilités, hanno un tasso di puntualità inferiore all'80% per almeno 3 mesi, dando così accesso a rimborsi per tutte le persone che vivono o lavorano su questi assi:
- 1/2 mese di abbonamento Navigo: se hai acquistato almeno 3 mesi di pacchetto Navigo idoneo durante i mesi al di sotto dell'80% di puntualità
- 1 mese di abbonamento Navigo, se hai acquistato almeno 6 mesi di pacchetto Navigo idoneo durante i mesi al di sotto dell'80% di puntualità
Assi ammissibili ai rimborsi nel 2022
Sulla linea RER B Nord:
- Asse Aulnay-sous-Bois <> Aeroporto Charles-de-Gaulle 2 TGV - più di 6 mesi meno dell'80%: fino a 1 mese di rimborso
- Asse Aulnay <> Mitry -Claye - più di 6 mesi meno dell'80%: fino a 1 mese di rimborso
Sulla linea RER B sud:
- Asse Parco di Sceaux <> Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 6 mesi meno dell'80%: fino a 1 mese di rimborso
- Asse Bourg-la-Reine <> Robinson - 3 mesi meno dell'80%: 1/2 mese di rimborso
Sulla linea RER D:
- Asse di Goussainville <> Creil- 3 mesi meno dell'80%: 1/2 mese di rimborso
Infografica - RER B e D: ritardi nel 2022
Abbonati Navigo: ottenere un rimborso fino a 1 mese di abbonamento
Apertura della piattaforma dal 14 marzo al 20 aprile 2023
Una piattaforma dedicata dal 14 marzo al 20 aprile 2023
Dal 14 marzo potrai accedere a una piattaforma dedicata per presentare le tue richieste di rimborso per la campagna generale e la campagna di puntualità contrattuale per i ritardi verificatisi nel 2022.
Il ruolo della piattaforma? Dettagliare tutte le condizioni di ammissibilità per un rimborso e guidarti attraverso la procedura, semplicemente.
Una piattaforma della metropolitana alla stazione Palais Royal-Musée du Louvre
Come faccio a sapere se ho diritto a un rimborso?
I pacchetti ammissibili al rimborso sono:
- Navigo annuale
- Navigo Mese
- Navigo Senior
- immagina R Studente
- immagina R School
- Navigo Solidarité Mois 75% e 50%
Dall'apertura della piattaforma il 14 marzo fino al 20 aprile, puoi facilmente verificare la tua idoneità.
Cos'è un asse?
Infografica: Cos'è un "asse"?
Su una rete ferroviaria, un asse è una porzione specifica di una linea che collega diversi agglomerati
Esempio di un asse specifico con il piano della linea evidenziato: Aulnay-sous-Bois <-> Mitry Claye sulla RER B</->
Su una rete ferroviaria, un asse è semplicemente una porzione specifica di una linea che collega uno o più agglomerati.
Esempio: l'asse Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye, sulla RER B
Casa, luogo di lavoro: quale indirizzo verrà mantenuto?
Quello a tua scelta. Dopo la prova, avrai la possibilità di presentare una richiesta di rimborso relativa all'indirizzo della tua casa o del tuo luogo di lavoro.
Quando devo inviare la mia richiesta di rimborso?
La piattaforma sarà aperta dal 14 marzo al 20 aprile 2023.