Un nuovo centro di comando unico per la RER A? Buone notizie per i viaggiatori

Il centro di comando unico della RER A si rinnova nel gennaio 2024

Perché modernizzare il centro di comando unico di Vincennes?

Il 28 gennaio 2024, il centro di comando unico della RER A è stato rinnovato dopo diversi mesi di lavoro finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités.

Informazioni in tempo reale sull'applicazione Île-de-France Mobilités, nuovi cartelloni pubblicitari sulle piattaforme della metropolitana e della RER A e B... La modernizzazione del centro di comando unico della RER A è solo la logica continuazione di un'ambiziosa politica di investimenti per migliorare l'esperienza e l'informazione dei passeggeri nei trasporti nell'Île-de-France.

RER A, la linea più trafficata d'Europa

Linea strategica e trafficata con 1,4 milioni di passeggeri giornalieri, la RER A ha cifre di puntualità positive e in costante evoluzione (95% di puntualità a febbraio 2024 e 11 punti di guadagno tra il 2025 e oggi).

Per mantenere la qualità del servizio e migliorare, un po' di più, l'esperienza del viaggiatore, sono stati messi in atto nuovi strumenti più efficienti.