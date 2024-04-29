Un nuovo centro di comando unico per la RER A? Buone notizie per i viaggiatori
Dietro i treni che si susseguono e le porte meccaniche che si aprono e si chiudono ai bordi dei binari, si nasconde una grande orchestra. Professionisti e strumenti tecnologici, che, ogni giorno, assicurano il corretto funzionamento della rete per garantire sicurezza e comfort a tutti i viaggiatori.
Un lavoro di squadra che mescola gli agenti sul campo e i mestieri ombra dei "centri di comando", dietro le quinte da cui viene orchestrato il funzionamento del trasporto pubblico nella regione di Parigi.
Ma cos'è un unico centro di comando?
Un unico centro di comando (o CCU) è un luogo che riunisce tutti gli attori incaricati del funzionamento della stessa linea, nello stesso luogo.
RER A, una linea gestita da diversi attori
Nel caso della RER A, questo sta accadendo a Vincennes con le squadre Transilien SNCF Voyageurs, SNCF Réseau e RATP che condividono la gestione della linea.
Transilien SNCF Voyageurs e SNCF Réseau gestiscono le diramazioni di Cergy-le-Haut e Clichy, mentre il resto della linea RER A è gestito da RATP.
Una situazione particolare, che ha portato, nel 2019, alla creazione del Centro di Comando Unico (CCU) della RER A a Vincennes.
Qual è lo scopo di un unico centro di comando?
- Raggruppa tutti coloro che gestiscono una linea in un unico posto e una torre di controllo.
- Migliorare la comunicazione tra i team per migliorare il funzionamento complessivo della linea e limitare l'impatto degli incidenti sul traffico.
- Garantire informazioni chiare e in tempo reale ai passeggeri.
Il centro di comando unico della RER A si rinnova nel gennaio 2024
Perché modernizzare il centro di comando unico di Vincennes?
Il 28 gennaio 2024, il centro di comando unico della RER A è stato rinnovato dopo diversi mesi di lavoro finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités.
Informazioni in tempo reale sull'applicazione Île-de-France Mobilités, nuovi cartelloni pubblicitari sulle piattaforme della metropolitana e della RER A e B... La modernizzazione del centro di comando unico della RER A è solo la logica continuazione di un'ambiziosa politica di investimenti per migliorare l'esperienza e l'informazione dei passeggeri nei trasporti nell'Île-de-France.
RER A, la linea più trafficata d'Europa
Linea strategica e trafficata con 1,4 milioni di passeggeri giornalieri, la RER A ha cifre di puntualità positive e in costante evoluzione (95% di puntualità a febbraio 2024 e 11 punti di guadagno tra il 2025 e oggi).
Per mantenere la qualità del servizio e migliorare, un po' di più, l'esperienza del viaggiatore, sono stati messi in atto nuovi strumenti più efficienti.
Ammodernamento del centro di comando unico della RER A, quali sono le novità?
- Strumento di visualizzazione della rotazione tra i diversi treni e macchinisti disponibili, nonché la visualizzazione dei treni in circolazione e parcheggi per pianificare l'esercizio della linea.
- Implementazione di uno strumento di comunicazione tra i vari responsabili dell'esercizio della linea (capostazione, capo regolatore, commutatori, squadra di manutenzione, ecc.) per migliorare la reattività in caso di incidenti e limitare i tempi di interruzione.
- Ammodernamento della sala di lavoro comune verso una maggiore ergonomia, al fine di migliorare il comfort degli operatori e affrontare le sfide del funzionamento condiviso della linea.
- Migliore gestione grazie a nuovi strumenti per la regolazione e la gestione del traffico e degli incidenti.
- Ottimizzazione delle operazioni con un nuovo sistema di supporto alle operazioni di bordo (EAS+) che migliora il traffico con informazioni condivise in tempo reale tra i treni e il centro di comando.
- Migliorare la comunicazione con i passeggeri grazie alla migrazione dei team Transilien SNCF Voyageurs, dedicati alle informazioni sul traffico, che lasciano i locali di Asnières-sur-Seine per il CCU di Vincennes.
- Costruzione di un nuovo LED wall alto 18 metri comune alle squadre per visualizzare in un unico luogo l'intera linea e le informazioni associate (area di lavoro, prestazioni, ecc.) e favorire il flusso di informazioni.
Presto un unico centro di comando per la RER B e la RER D?
È stato votato un piano di investimenti in 14 fasi per migliorare le prestazioni della RER B. Un piano, che include l'istituzione di un unico centro di comando nella Plaine Saint-Denis comune alle linee RER B e D e che sarà finanziato da Île-de-France Mobilités entro il 2030.