Traveller Information Challenge 2021: scopri i vincitori

Sviluppare strumenti digitali concreti e innovativi per l'informazione dei passeggeri? Una missione essenziale per Île-de-France Mobilités, in stretta collaborazione con le associazioni degli utenti. E la ragion d'essere del Passenger Information Challenge che, da 3 anni, offre alle startup e ai professionisti della mobilità una sfida per accelerare lo sviluppo di queste soluzioni.

A seguito degli ottimi risultati dell'edizione 2020, che ha visto 3 startup premiate sul tema della mobilità responsabile, Île-de-France Mobilités ha lanciato una nuova edizione della sua Passenger Information Challenge con il tema, quest'anno, "ottimizzare il ritorno degli utenti nei trasporti".

Questa sfida è dotata di 200.000 euro divisi tra i 3 vincitori. Tutti beneficeranno anche dell'intervento di un esperto digitale per aiutarli con diversi aspetti dei loro progetti: marketing, finanza...

La giuria, che ha scelto i tre vincitori, era composta dai team di Île-de-France Mobilités, dalle associazioni di utenti e dagli esperti digitali.

Tre vincitori per tre soluzioni tecnologiche che saranno inizialmente sovvenzionate e sostenute da Île-de-France Mobilités, prima di essere messe a disposizione dei viaggiatori.