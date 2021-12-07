Traveller Information Challenge 2021: scopri i vincitori
Sviluppare strumenti digitali concreti e innovativi per l'informazione dei passeggeri? Una missione essenziale per Île-de-France Mobilités, in stretta collaborazione con le associazioni degli utenti. E la ragion d'essere del Passenger Information Challenge che, da 3 anni, offre alle startup e ai professionisti della mobilità una sfida per accelerare lo sviluppo di queste soluzioni.
A seguito degli ottimi risultati dell'edizione 2020, che ha visto 3 startup premiate sul tema della mobilità responsabile, Île-de-France Mobilités ha lanciato una nuova edizione della sua Passenger Information Challenge con il tema, quest'anno, "ottimizzare il ritorno degli utenti nei trasporti".
Questa sfida è dotata di 200.000 euro divisi tra i 3 vincitori. Tutti beneficeranno anche dell'intervento di un esperto digitale per aiutarli con diversi aspetti dei loro progetti: marketing, finanza...
La giuria, che ha scelto i tre vincitori, era composta dai team di Île-de-France Mobilités, dalle associazioni di utenti e dagli esperti digitali.
Tre vincitori per tre soluzioni tecnologiche che saranno inizialmente sovvenzionate e sostenute da Île-de-France Mobilités, prima di essere messe a disposizione dei viaggiatori.
Scopri 3 vincitori dell'edizione 2021 del Passenger Information Challenge
1° premio - Presenze
Ci saranno persone sul mio treno? Con Affluences, i viaggiatori avranno la risposta, in tempo reale.
Questa startup offre una soluzione per misurare il carico a bordo.
In termini concreti, Affluence si basa sulla tecnologia di scansione nei treni quando arrivano alla stazione. Le informazioni possono quindi essere condivise con i passeggeri tramite gli schermi sulle piattaforme o direttamente sui loro smartphone.
2° premio - Visitmoov
Eventi, spazi culturali e siti turistici: l'Île-de-France è piena di attività e luoghi da visitare. Ma come arrivare? Usando Visitmoov !
Questa startup ha creato un algoritmo in grado di generare un itinerario turistico su misura, tramite API, che integra mezzi di trasporto e punti di interesse... tenendo conto in tempo reale delle condizioni di trasporto e dell'affluenza.
3° premio - Rewind
Cosa c'è di bello nel tuo viaggio?
Con l'app mobile Rewind, scopri visite guidate audio relative a siti turistici vicino a fermate / stazioni sul tuo percorso. Abbastanza per arricchire i tuoi viaggi in autobus o in metropolitana.