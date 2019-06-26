Aria condizionata per il trasporto per un migliore comfort

Consegna di treni con aria condizionata

I nuovi treni già consegnati e in fase di consegna beneficiano di numerosi servizi per migliorare il comfort dei passeggeri, tra cui l'aria condizionata.

Questi includono Regio2N (per le linee D, R e N), RER NG (per le linee D ed E), ma anche treni Francilien il cui dispiegamento continua sulle linee J, L e P con 3 treni climatizzati schierati ogni mese. Sulla linea C, alcuni treni beneficiano già dell'aria condizionata.