Aria condizionata per il trasporto per un migliore comfort
Île-de-France Mobilités continua a implementare l'aria condizionata nei trasporti. Metro: il 35% dei treni è climatizzato nel 2019 e il 60% nel 2025. Treno: il 66% dei treni è climatizzato nel 2019 e il 90% nel 2025. Tram: il 90% dei treni è climatizzato nel 2019 e il 100% nel 2025.
Consegna di treni con aria condizionata
I nuovi treni già consegnati e in fase di consegna beneficiano di numerosi servizi per migliorare il comfort dei passeggeri, tra cui l'aria condizionata.
Questi includono Regio2N (per le linee D, R e N), RER NG (per le linee D ed E), ma anche treni Francilien il cui dispiegamento continua sulle linee J, L e P con 3 treni climatizzati schierati ogni mese. Sulla linea C, alcuni treni beneficiano già dell'aria condizionata.
1200 treni saranno climatizzati entro il 2025, 17 miliardi di euro investiti per l'acquisto di nuovi treni tra il 2018 e il 2030.
Ristrutturazione di treni dotati di ventilazione refrigerata
I treni che sono già stati rinnovati o saranno presto rinnovati sulle linee A e B della RER beneficiano della ventilazione refrigerata.
Questo sistema utilizza l'aria esterna per produrre una differenza di alcuni gradi con la temperatura esterna. Si attiva automaticamente tramite sonde, a seconda della temperatura.
Si raccomanda di tenere chiusi i finestrini durante il viaggio su treni rinnovati con ventilazione refrigerata attivata, poiché la loro apertura rende questo sistema inefficace.
Nell'ambito del rinnovo dei treni delle linee C e D, sono previsti miglioramenti per ridurre l'impatto del calore a bordo, come filtri speciali sui finestrini che si apriranno o una modifica tecnica dei tetti dei treni.
Aria condizionata negli autobus dell'Île-de-France
Dal 2019, tutti gli autobus ordinati saranno climatizzati
Oggi, un autobus su tre è climatizzato nell'Île-de-France e tutti gli autobus ordinati da Île-de-France Mobilités da quest'anno saranno climatizzati.Questa decisione fa seguito al lavoro intrapreso in consultazione con FNAUT, volto a definire le condizioni climatiche di comfort adatte ai diversi tipi di autobus.