Aria condizionata per il trasporto per un migliore comfort

Infografica: Dati sull'aria condizionata dei trasporti nell'Île-de-France
L'implementazione dell'aria condizionata per i trasporti è in corso!

Île-de-France Mobilités continua a implementare l'aria condizionata nei trasporti. Metro: il 35% dei treni è climatizzato nel 2019 e il 60% nel 2025. Treno: il 66% dei treni è climatizzato nel 2019 e il 90% nel 2025. Tram: il 90% dei treni è climatizzato nel 2019 e il 100% nel 2025.

Consegna di treni con aria condizionata

I nuovi treni già consegnati e in fase di consegna beneficiano di numerosi servizi per migliorare il comfort dei passeggeri, tra cui l'aria condizionata.

Questi includono Regio2N (per le linee D, R e N), RER NG (per le linee D ed E), ma anche treni Francilien il cui dispiegamento continua sulle linee J, L e P con 3 treni climatizzati schierati ogni mese. Sulla linea C, alcuni treni beneficiano già dell'aria condizionata.

Infografica: Dati sull'aria condizionata dei treni
Quando è l'aria condizionata sui treni?

1200 treni saranno climatizzati entro il 2025, 17 miliardi di euro investiti per l'acquisto di nuovi treni tra il 2018 e il 2030.

Ristrutturazione di treni dotati di ventilazione refrigerata

I treni che sono già stati rinnovati o saranno presto rinnovati sulle linee A e B della RER beneficiano della ventilazione refrigerata.

Questo sistema utilizza l'aria esterna per produrre una differenza di alcuni gradi con la temperatura esterna. Si attiva automaticamente tramite sonde, a seconda della temperatura.

Si raccomanda di tenere chiusi i finestrini durante il viaggio su treni rinnovati con ventilazione refrigerata attivata, poiché la loro apertura rende questo sistema inefficace.

Nell'ambito del rinnovo dei treni delle linee C e D, sono previsti miglioramenti per ridurre l'impatto del calore a bordo, come filtri speciali sui finestrini che si apriranno o una modifica tecnica dei tetti dei treni.

Aria condizionata negli autobus dell'Île-de-France

Nuovo autobus climatizzato a un punto morto in Île-de-France
Tutti gli autobus ordinati da Île-de-France Mobilités a partire dal 2019 saranno climatizzati

Dal 2019, tutti gli autobus ordinati saranno climatizzati

Oggi, un autobus su tre è climatizzato nell'Île-de-France e tutti gli autobus ordinati da Île-de-France Mobilités da quest'anno saranno climatizzati.Questa decisione fa seguito al lavoro intrapreso in consultazione con FNAUT, volto a definire le condizioni climatiche di comfort adatte ai diversi tipi di autobus.

Scopri di più sui futuri autobus distribuiti.