Soluzioni contactless per viaggiare in Île-de-France
Navigo Easy e Navigo Liberté +: per viaggiatori occasionali
Navigo Easy
Dedicato ai viaggiatori molto occasionali, il Navigo Easy è un pass contactless ricaricabile su cui è possibile caricare diversi biglietti di trasporto, tra cui biglietti t+ singolarmente o carnet (tariffa intera o ridotta), biglietti per aeroporti (RoissyBus e OrlyBus) ma anche biglietti speciali (Navigo Jour, Pacchetto antinquinamento ...).
Il pass Navigo Easy non è nominativo, può essere prestato ad altre persone.
Il pass Navigo Easy è venduto presso le biglietterie delle stazioni dell'Île-de-France e può essere ricaricato presso le biglietterie, i distributori automatici o il telefono con l'applicazione Île-de-France Mobilités.
Navigo Liberté +
Navigo Liberté + è un nuovo servizio per viaggiare in piena libertà: permette di spostarsi con i mezzi pubblici e di essere addebitato il mese successivo per gli spostamenti effettivamente effettuati.
Navigo Liberté + è attualmente distribuito sul perimetro geografico del biglietto t+ (RER a Parigi, metro, autobus, Tzen e tram), sulla funicolare di Montmartre, OrlyBus e RoissyBus.
Niente più code: ti iscrivi al servizio, viaggi e il gioco è fatto!
Beneficiate di tariffe vantaggiose (€ 1,69 per un viaggio in autobus o metropolitana) e i collegamenti saranno gratuiti tra autobus e metropolitana (o tram e metropolitana).
Il biglietto SMS per gli autobus
Non c'è bisogno di cambiare: ora puoi acquistare il tuo biglietto dell'autobus ovunque nell'Île-de-France grazie al tuo telefono! Inviando un codice al 93100, riceverai un biglietto sotto forma di SMS e ti verrà addebitato direttamente sulla tua bolletta mobile
Risparmia tempo ricaricando i tuoi biglietti di trasporto tramite il tuo smartphone
Utilizzi uno smartphone con sistema operativo Android o iOS? Buone notizie, sarai in grado di acquistare i tuoi biglietti di trasporto contactless, direttamente sul tuo dispositivo (e quindi senza fare la fila a un terminale).
Vai all'applicazione Île-de-France Mobilités, scheda "Acquista" e lasciati guidare.