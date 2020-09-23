Lancio della seconda edizione del Passenger Information Challenge
Presentazione del Passenger Information Challenge 2020: mobilità responsabile
Lanciato nel 2019 in collaborazione con la Regione Île-de-France, l'Île-de-France Mobilités Passenger Information Challenge è aperto a tutte le parti interessate che desiderano fornire soluzioni innovative e concrete (start-up, PMI, attori della mobilità, ecc.) ai problemi di informazione dei passeggeri.
Il tema dell'edizione 2020 è la mobilità responsabile e invita i candidati a lavorare su soluzioni che affrontino le attuali sfide sanitarie, sociali e ambientali e che soddisfino il più possibile le aspettative dei viaggiatori in termini di informazioni.
Una giornata di lancio della Challenge è stata organizzata il 6 ottobre 2020. Questo momento saliente è stata l'occasione per dettagliare ai candidati presenti le problematiche e le esigenze legate al tema nonché le modalità.
I vincitori dell'edizione 2020 riceveranno una sovvenzione e un supporto dedicato per continuare lo sviluppo della loro soluzione attraverso un esperimento sulla rete Ile-de-France.
Problemi di salute
L'attuale pandemia ha cambiato il comportamento degli utenti e introdotto nuovi usi dei trasporti. Ora è essenziale offrire soluzioni adeguate alla situazione sanitaria nei nostri viaggi (regolazione dell'affluenza, distanziamento, ecc.), ma anche promuovere l'attività fisica a lungo termine e la vita attiva in città.
Questioni ambientali
La mobilità di domani vuole essere più verde, accompagnando una consapevolezza collettiva dell'impatto ambientale delle nostre scelte di mobilità quotidiana: sviluppare una mobilità responsabile dal punto di vista dell'utente (diventare consapevoli dell'impatto ambientale della mobilità), ma anche per i produttori di servizi digitali (eco-design dei servizi digitali).
Questioni sociali
In questo contesto, è anche essenziale mobilitare la solidarietà tra gli utenti al fine di migliorare l'accesso alle informazioni e alle persone con limitazioni di viaggio.
Iscrizione al Passenger Information Challenge e documenti utili
Hai tempo fino al 6 novembre alle 23:59 per inviare la tua candidatura alla Challenge tramite il modulo accessibile di seguito.
Hai bisogno di aiuto? È possibile consultare le FAQ, aggiornate a seguito delle domande dei partecipanti all'incontro informativo:
Non hai potuto partecipare al kick-off meeting? Non preoccuparti, puoi guardare il video:
I vincitori del Passenger Information Challenge 2020 sono stati annunciati il 08/12/2020, visita questa pagina per maggiori informazioni:
Scopri di più sull'edizione precedente: