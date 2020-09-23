Lancio della seconda edizione del Passenger Information Challenge

Presentazione del Passenger Information Challenge 2020: mobilità responsabile

Lanciato nel 2019 in collaborazione con la Regione Île-de-France, l'Île-de-France Mobilités Passenger Information Challenge è aperto a tutte le parti interessate che desiderano fornire soluzioni innovative e concrete (start-up, PMI, attori della mobilità, ecc.) ai problemi di informazione dei passeggeri.

Il tema dell'edizione 2020 è la mobilità responsabile e invita i candidati a lavorare su soluzioni che affrontino le attuali sfide sanitarie, sociali e ambientali e che soddisfino il più possibile le aspettative dei viaggiatori in termini di informazioni.