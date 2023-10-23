Notizie simili

Ogni sera dalle 22, hai la possibilità di chiedere all'autista del tuo autobus di fermarti il più vicino possibile alla tua destinazione, tra due fermate dell'autobus.
Perché fermarsi tra due fermate dell'autobus?
Questo aiuta a combattere la sensazione di insicurezza che si può provare di sera e di notte quando non è molto rassicurante circolare da soli nelle strade deserte.
Può anche avvicinarti alla tua destinazione e quindi ridurre il tempo di percorrenza a tarda ora.
Dove posso scendere?
La fermata richiesta deve trovarsi sul percorso della linea, tra due fermate.
Spetta poi al conducente decidere il luogo esatto di discesa, il più vicino possibile alla tua destinazione ovviamente, ma anche ben illuminato, con una buona visibilità e un percorso pedonale nelle vicinanze.
Come faccio a indicare dove voglio scendere?
Tutto quello che devi fare è avvisare l'autista quando sali sull'autobus. Ti offrirà quindi il posto migliore per scendere dall'autobus in sicurezza.