Notizie simili

Una nuova numerazione per accompagnare l'arrivo del tram T9
- La tua linea 9 diventa la linea 282
- La tua linea 8 diventa la linea 480
- La tua linea 2 diventa la linea 482
- La tua linea 3 diventa la linea 483
- La tua linea LICORNE mantiene lo stesso nome!
Scopri il nuovo percorso della linea 482 (ex linea 2)
La linea 482 serve diverse nuove fermate, tra cui:
- Municipio di Orly
- Ponte di Rungis (RER C)
- Il centro commerciale Belle Epine con le fermate Belle Epine Nord e Belle Epine Sud
Fermate principali: Belle Epine, Pont de Rungis (RER C), Mairie d'Orly, Gaston Viens (T9), Centre ville de Villeneuve-le-Roi (Place Amédée Soupault), Gare de Villeneuve le Roi, Place Paul Bert, Place Jeanne d'Arc
La linea 482 è attiva dal lunedì alla domenica, con:
- Dal lunedì al venerdì: dalle 5 alle 22, 1 autobus ogni 15 minuti nelle ore di punta e ogni 30 minuti nelle ore non di punta tra Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc e Mairie d'Orly.
Tra le 10:00 e le 19:30, un autobus ogni 30 minuti ti porta al centro commerciale Belle Epine di Thiais.
- Sabato: dalle 5 alle 22, 1 autobus ogni 30 minuti all'1 di notte
- Domenica e festivi: dalle 8 alle 20
Gli stessi orari valgono tutto l'anno!
Linea 480 (ex linea 8): autobus ogni 30 minuti, tutti i giorni, tutto l'anno, fino a mezzanotte 30
Tra la stazione ferroviaria di Villeneuve-Saint-Georges e l'aeroporto di Orly, la linea 480 (ex linea 8) funzionerà ora con una frequenza identica di 30 minuti per tutto il giorno, dalle 5:30 alle 00:30.
Gli orari sono gli stessi tutto l'anno!
Fermate principali della linea 480: Aéroport d'Orly, Porte de l'Essonne (T7), Gare d'Ablon (RER C), Lycée Brassens, Raoul Delattre, Gare de Villeneuve-Saint-Georges
Linea 483 (ex linea 483): autobus fino all'1:30 il venerdì e il sabato
Dal 12 aprile, la linea 483 funzionerà più tardi il venerdì e il sabato sera con:
- Dalla stazione ferroviaria di Choisy-le-Roi, partenze aggiuntive a 1h02, 1h22 e 1h42
- Dalla stazione ferroviaria di Villeneuve-Saint-Georges, partenze aggiuntive a 1h02, 1h22 e 1h42!
Gare de Choisy-le-Roi, rouget de Lisle (T9), Lycée de Thiais, Gaston Viens (T9), Mairie d'Orly (fermata JJ Rousseau), Gare d'Orly, Place COlonel Beltrame, Place Amédée Soupault, Lycée Brassens, Gare de Villeneuve-Saint-Georges
I nuovi orari si applicheranno da lunedì 12 aprile sulle linee 282 (ex linea 9) e sulla linea LICORNE