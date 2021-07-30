Notizie simili

Dal 1° agosto, nuovi modi per comunicare:
- l'applicazione Île-de-France Mobilités
- Il sito iledefrance-mobilites.fr
- L'account Twitter @mantois_IDFM
- per telefono al numero 01 30 94 77 77
È ora possibile tenersi aggiornati sulle notizie delle tue linee di autobus a Le Mantois in questa sezione "notizie" del portale regionale Île-de-France Mobilités, sull'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, o andando all'account Twitter @mantois_idfm dal 1 ° agosto: nuovi orari, deviazioni, eventi legati alla mobilità sul territorio ... I nostri agenti saranno in grado di rispondere a tutte le vostre domande.
Ci vediamo presto sulle nostre linee di Le Mantois!