Notizie simili

Dal 1 ° agosto, le tue linee di autobus a Le Mantois cambiano coordinate!

Le reti Tam e Combus lasciano il posto ad una rete unificata, per un migliore servizio del territorio. Approfittate anche di una migliore informazione dei passeggeri grazie ai nuovi mezzi di contatto Île-de-France Mobilités!

Hai bisogno di informazioni sulle tue linee? Ecco come contattarci!

Dal 1° agosto, nuovi modi per comunicare:

  • l'applicazione Île-de-France Mobilités
  • Il sito iledefrance-mobilites.fr
  • L'account Twitter @mantois_IDFM
  • per telefono al numero 01 30 94 77 77

È ora possibile tenersi aggiornati sulle notizie delle tue linee di autobus a Le Mantois in questa sezione "notizie" del portale regionale Île-de-France Mobilités, sull'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, o andando all'account Twitter @mantois_idfm dal 1 ° agosto: nuovi orari, deviazioni, eventi legati alla mobilità sul territorio ... I nostri agenti saranno in grado di rispondere a tutte le vostre domande.

Ci vediamo presto sulle nostre linee di Le Mantois!

