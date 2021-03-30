Notizie simili

Vieni a conoscere i nostri addetti all'informazione!
Al fine di informarti meglio sulle novità che saranno implementate il 12 aprile sulle tue linee di autobus, i nostri agenti di informazione saranno presenti in diversi luoghi emblematici della tua rete:
- alla fermata Gaston Viens:
Mercoledì 31 marzo dalle 15 alle 18 / Venerdì 2 aprile dalle 7 alle 10 / Martedì 6 aprile dalle 15 alle 18 / Venerdì 9 aprile dalle 15 alle 18.
- alla fermata Rouget de Lisle:
Lunedì 29 marzo dalle 15 alle 18 / martedì 30 marzo dalle 7 alle 10 / mercoledì 7 aprile dalle 7 alle 10 e giovedì 8 aprile dalle 15 alle 18
- al mercato di Villeneuve-le-Roi: domenica 4 aprile dalle 8 alle 13, al 63 di rue du Général de Gaulle
- alla stazione ferroviaria di Villeneuve-Saint-Georges: giovedì 8 aprile dalle 7 alle 10
Nuovi autobus
Avranno a disposizione tutti i nuovi orari della rete di autobus:
- Linea 282 : Thiais - E. Levassor <> Vitry-sur-Seine
- Linea 480 : stazione di Villeneuve-Saint-Georges <> Aeroporto di Orly
- Linea 482 : Belle Epine <> Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc
- Linea 483 : stazione di Villeneuve-Saint-Georges <> Stazione di Choisy-le-Roi
- LICORNO Villeneuve-le-Roi : Circuito cittadino
Rispetto delle istruzioni sanitarie
L'implementazione di questo sistema è soggetta al rigoroso rispetto delle istruzioni sanitarie. Gli agenti avranno a disposizione gel idroalcolico.
Ti ricordiamo che indossare una maschera, che copra naso e bocca, è obbligatorio in tutti i comuni della Val-de-Marne.