Incontriamoci per discutere le novità della tua rete di autobus!

Pubblicato su

Lettura 2 min

I nostri addetti all'informazione saranno presenti sul campo per presentare le novità della vostra rete di autobus, che saranno implementate a partire dal 12 aprile

Vieni a conoscere i nostri addetti all'informazione!

Al fine di informarti meglio sulle novità che saranno implementate il 12 aprile sulle tue linee di autobus, i nostri agenti di informazione saranno presenti in diversi luoghi emblematici della tua rete:

  • alla fermata Gaston Viens:
    Mercoledì 31 marzo dalle 15 alle 18 / Venerdì 2 aprile dalle 7 alle 10 / Martedì 6 aprile dalle 15 alle 18 / Venerdì 9 aprile dalle 15 alle 18.
  • alla fermata Rouget de Lisle:
    Lunedì 29 marzo dalle 15 alle 18 / martedì 30 marzo dalle 7 alle 10 / mercoledì 7 aprile dalle 7 alle 10 e giovedì 8 aprile dalle 15 alle 18
  • al mercato di Villeneuve-le-Roi: domenica 4 aprile dalle 8 alle 13, al 63 di rue du Général de Gaulle
  • alla stazione ferroviaria di Villeneuve-Saint-Georges: giovedì 8 aprile dalle 7 alle 10

Nuovi autobus

Avranno a disposizione tutti i nuovi orari della rete di autobus:

  • Linea 282 : Thiais - E. Levassor <> Vitry-sur-Seine
  • Linea 480 : stazione di Villeneuve-Saint-Georges <> Aeroporto di Orly
  • Linea 482 : Belle Epine <> Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc
  • Linea 483 : stazione di Villeneuve-Saint-Georges <> Stazione di Choisy-le-Roi
  • LICORNO Villeneuve-le-Roi : Circuito cittadino

Rispetto delle istruzioni sanitarie

L'implementazione di questo sistema è soggetta al rigoroso rispetto delle istruzioni sanitarie. Gli agenti avranno a disposizione gel idroalcolico.

Ti ricordiamo che indossare una maschera, che copra naso e bocca, è obbligatorio in tutti i comuni della Val-de-Marne.

Notizie simili