Notizie simili

Per essere informato sul traffico sulle tue linee in tempo reale, abbonati all'applicazione Île-de-France Mobilités!

Iscriviti agli avvisi sul traffico, è semplice!

L'avviso sul traffico ti consente di essere informato sullo stato del traffico della tua rete in tempo reale ma anche sulle deviazioni imminenti.

Ti consente di anticipare i tuoi viaggi o di trovare una soluzione alternativa di rinvio in caso di interruzioni impreviste.

Per iscriversi è molto semplice:

1/ Crea il tuo account in modo che le tue righe appaiano come "preferiti"

2/ Sull'app o sul sito web di Île-de-France Mobilités, seleziona la tua linea nella sezione ME SHIFT > Orari

3/ Clicca sulla campanella "alert"

4/ Puoi anche impostare i giorni e gli orari di ricezione dei tuoi avvisi

È semplice e utile, non aspettare oltre per iscriverti!

