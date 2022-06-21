Notizie simili

L'avviso sul traffico ti consente di essere informato sullo stato del traffico della tua rete in tempo reale ma anche sulle deviazioni imminenti.
Ti consente di anticipare i tuoi viaggi o di trovare una soluzione alternativa di rinvio in caso di interruzioni impreviste.
Per iscriversi è molto semplice:
1/ Crea il tuo account in modo che le tue righe appaiano come "preferiti"
2/ Sull'app o sul sito web di Île-de-France Mobilités, seleziona la tua linea nella sezione ME SHIFT > Orari
3/ Clicca sulla campanella "alert"
4/ Puoi anche impostare i giorni e gli orari di ricezione dei tuoi avvisi