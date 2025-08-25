Notizie simili

Dal 3 al 30 novembre 2025, cerca di raggiungere l'obiettivo di 1.160.000 convalide sulle linee di autobus nel tuo territorio di Meaux et Ourcq.
Lo scorso anno, nello stesso periodo, sono state registrate 1.096.000 convalide.
Come partecipare?
- Dal 3 novembre fino alla fine della sfida : Registrati nella pagina dedicata per partecipare all'estrazione e provare a vincere buoni al termine della sfida. I primi 245 iscritti alla sfida riceveranno un biglietto bonus per il cinema!
- Dal 3 al 30 novembre : cerca di raggiungere collettivamente l'obiettivo di 1.160.000 convalide sulle linee che circolano sul tuo territorio.
- Dal 1 al 14 dicembre : è tempo di estrazione e l'annuncio dei vincitori!
Chi può partecipare?
Tutti i viaggiatori di età superiore ai 4 anni, che vivono o lavorano nel territorio in cui si svolge la sfida e in possesso di un biglietto di trasporto valido durante il periodo della sfida potranno partecipare e cercare di essere estratti tra i 3 fortunati vincitori del loro territorio.