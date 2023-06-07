Notizie simili

Come ottenere il tuo biglietto giovane?

Pubblicato su

Lettura 2 min

La fine dell'anno scolastico si avvicina e così anche le vacanze estive... … Per partire con la mente leggera, pensa ora ad abbonarti o rinnovare il biglietto di trasporto scolastico di tuo figlio!

I. I. Iscriviti o rinnova il pass Imagine R di tuo figlio.

Per il pacchetto imagine R > Iscriviti al piano imagine R

Il Dipartimento degli Yvelines offre assistenza per finanziare il pacchetto imagine R. Non esitate a chiedere al vostro dipartimento sul sito web https://www.78-92.fr/annuaire/aides-et-services/detail/aide-aux-transports-scolaires o telefonicamente al numero 01 39 07 77 13.

II. Sottoscrivi o rinnova la tessera scolastica regolare degli autobus, nota come carta Optile di tuo figlio.

La carta scuolabus regolare è valida per un viaggio giornaliero di andata e ritorno durante il periodo scolastico tra casa e scuola da effettuare sulle linee della società OPTILE interessata.

La carta scuola, linee regolari, consente anche un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra la scuola e il luogo del pranzo.

Scopri i requisiti di idoneità per la mappa scolastica

Scarica il modulo di richiesta tessera scolastica linee regolari bus 2023-2024

 -  557.8 KB

Per candidarsi:

1. Leggere attentamente il fronte e la nota esplicativa stampata sul retro del fascicolo.

2. Completa questa cartella in modo leggibile in lettere maiuscole con una penna a sfera.

Se si dispone già di una carta scuolabus dell'anno precedente, si prega di inserire il numero di questa carta nella casella corrispondente sul modulo 2

3. È imperativo indicare la classe del bambino e il numero di telefono dei genitori.

4. Il file deve essere firmato e datato dai genitori o dai tutori.

5. Fai timbrare e firmare il file dalla tua scuola.

Per i nuovi abbonamenti senza modifica dello stabilimento e del domicilio, il timbro dello stabilimento non è più necessario.

6. Restituisci il tuo file per posta accompagnato da un assegno* intestato a TRANSDEV all'indirizzo sottostante a:

TRANSDEV VERSAILLES

23 bis allée des Marronniers

78000 VERSAILLES

La foto deve essere incollata da te, al ricevimento della carta.

* Per conoscere l'importo dell'abbonamento inviare una richiesta di informazioni al seguente indirizzo: [email protected]

Notizie simili