Notizie simili

Poiché la sicurezza è la priorità di tutti, le corse scolastiche saranno ora effettuate in autobus. Tutti gli studenti saranno seduti e messi in sicurezza. ATTENZIONE LA CINTURA SARÀ OBBLIGATORIA PER TUTTI!

Per consentire a tutti gli studenti di essere curati, vengono apportate modifiche (corse aggiuntive, modifiche di itinerari ...)

Linea 3303:

Creazione di 2 nuove corse scolastiche, una partenza di raddoppio 7:50 da Zac des Tournesols e una partenza di gara 8:33 dalla fermata Les Bordes che servirà la stazione e il Triolet College per tornare più tardi al College E. Triolet.

Modifica della corsa scolastica delle 16:20: gli studenti del Collège Elsa Triolet che vivono a Esmans e La Brosse Montceaux, dovranno prendere la linea 3310 (partenza 16:20 dal Collegio)

Eliminazione delle corse scolastiche delle 12:25 e delle 17:12 partenza Stazione di Montereau: gli studenti dovranno utilizzare le corse scolastiche della linea 3315

Linea 3304 :

Modifica della gara scolastica delle 7:53: gli studenti che vivono a Petit Buisson, Gardeloup, Nanon e Merlange, dovranno ora prendere la linea 3307 (partenza 7:52 Petit Buisson)

Creazione di una corsa scolastica alle 8:45 per consentire agli studenti di tornare più tardi al P. Eluard College e al Lycée Malraux.

Linea 3305:

Creazione di 3 nuove corse scolastiche serali (doppiaggio) per servire il Lycée Malraux e Collège P. Eluard, Rue de la Garenne e Bas Clos.

Linea 3306:

Creazione di una corsa scolastica aggiuntiva al mattino. Tutti i percorsi sono stati modificati. Non ci saranno più collegamenti da effettuare presso il municipio di Marolles sur Seine.

Sostituzione delle corse scolastiche delle 12:55 e delle 15:55 del mercoledì con il TàD Est (-> prenotazioni su https://tad.iledefrance-mobilites.fr/ o sull'app TàD Ile-de-France Mobilités)

Linea 3307 :

Creazione di 2 nuove gare scolastiche (doppiaggio) la sera che servono il Lycée Malraux e il Collège P. Eluard.

Sostituzione delle corse scolastiche delle 17:10 e delle 16:00 da Forges Bourg con TàD Ouest (-> Prenotazioni su https://tad.iledefrance-mobilites.fr/ o sull'app TàD Ile-de-France Mobilités)

Linea 3310:

Creazione di una gara diretta aggiuntiva per il Lycée A. Malraux e creazione di una nuova gara per consentire agli studenti di tornare più tardi nelle loro scuole.

Creazione di una nuova corsa scolastica alle 16:20 dal Collège E. Triolet (precedentemente servita sulla linea 3303)

Modifica della gara delle 17:25 alla partenza del Lycée G. Eiffel. Gli studenti di Gustave Eiffel dovranno prendere la linea 3315 per un collegamento alla stazione di Montereau. Verrà creato un doppiaggio per questa gara e i percorsi saranno modificati.

Linea 3315: