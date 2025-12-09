Notizie simili

Viaggi scolastici più sicuri

Le novità e i nuovi orari validi il 5 gennaio 2026 sono qui!

Poiché la sicurezza è la priorità di tutti, le corse scolastiche saranno ora effettuate in autobus. Tutti gli studenti saranno seduti e messi in sicurezza. ATTENZIONE LA CINTURA SARÀ OBBLIGATORIA PER TUTTI!

Per consentire a tutti gli studenti di essere curati, vengono apportate modifiche (corse aggiuntive, modifiche di itinerari ...)

Linea 3303:

  • Creazione di 2 nuove corse scolastiche, una partenza di raddoppio 7:50 da Zac des Tournesols e una partenza di gara 8:33 dalla fermata Les Bordes che servirà la stazione e il Triolet College per tornare più tardi al College E. Triolet.
  • Modifica della corsa scolastica delle 16:20: gli studenti del Collège Elsa Triolet che vivono a Esmans e La Brosse Montceaux, dovranno prendere la linea 3310 (partenza 16:20 dal Collegio)
  • Eliminazione delle corse scolastiche delle 12:25 e delle 17:12 partenza Stazione di Montereau: gli studenti dovranno utilizzare le corse scolastiche della linea 3315

Linea 3304 :

  • Modifica della gara scolastica delle 7:53: gli studenti che vivono a Petit Buisson, Gardeloup, Nanon e Merlange, dovranno ora prendere la linea 3307 (partenza 7:52 Petit Buisson)
  • Creazione di una corsa scolastica alle 8:45 per consentire agli studenti di tornare più tardi al P. Eluard College e al Lycée Malraux.

Linea 3305:

  • Creazione di 3 nuove corse scolastiche serali (doppiaggio) per servire il Lycée Malraux e Collège P. Eluard, Rue de la Garenne e Bas Clos.

Linea 3306:

  • Creazione di una corsa scolastica aggiuntiva al mattino. Tutti i percorsi sono stati modificati. Non ci saranno più collegamenti da effettuare presso il municipio di Marolles sur Seine.
  • Sostituzione delle corse scolastiche delle 12:55 e delle 15:55 del mercoledì con il TàD Est (-> prenotazioni su https://tad.iledefrance-mobilites.fr/ o sull'app TàD Ile-de-France Mobilités)

Linea 3307 :

  • Creazione di 2 nuove gare scolastiche (doppiaggio) la sera che servono il Lycée Malraux e il Collège P. Eluard.
  • Sostituzione delle corse scolastiche delle 17:10 e delle 16:00 da Forges Bourg con TàD Ouest (-> Prenotazioni su https://tad.iledefrance-mobilites.fr/ o sull'app TàD Ile-de-France Mobilités)

Linea 3310:

  • Creazione di una gara diretta aggiuntiva per il Lycée A. Malraux e creazione di una nuova gara per consentire agli studenti di tornare più tardi nelle loro scuole.
  • Creazione di una nuova corsa scolastica alle 16:20 dal Collège E. Triolet (precedentemente servita sulla linea 3303)
  • Modifica della gara delle 17:25 alla partenza del Lycée G. Eiffel. Gli studenti di Gustave Eiffel dovranno prendere la linea 3315 per un collegamento alla stazione di Montereau. Verrà creato un doppiaggio per questa gara e i percorsi saranno modificati.

Linea 3315:

  • Modifica di orari e percorsi.

Di seguito tutti i nuovi orari validi dal 5 gennaio 2026.

Orari delle linee Express dal 46 al 5 gennaio 2026

 -  2.0 MB

Orari delle linee 3301 al 5 gennaio 2026

 -  896.6 KB

Orari delle linee dal 3303 al 5 gennaio 2026

 -  1.4 MB

Orari delle linee dal 3304 al 5 gennaio 2026

 -  1004.1 KB

Orari delle linee 3305 al 5 gennaio 2026

 -  676.0 KB

Orari delle linee dal 3306 al 5 gennaio 2026

 -  635.1 KB

Orari delle linee dal 3307 al 5 gennaio 2026

 -  897.2 KB

Orari: linee 3308 al 5 gennaio 2026

 -  503.3 KB

Orari delle linee dal 3310 al 5 gennaio 2026

 -  915.5 KB

Orari delle linee dal 3315 al 5 gennaio 2026

 -  432.7 KB

Orari delle linee 3319 al 5 gennaio 2026

 -  670.4 KB

TàD Montereau Sud

 -  5.7 MB

TàD Montereau Nord

 -  7.1 MB

TàD Montereau Ovest

 -  8.2 MB

TàD Montereau Est

 -  6.6 MB

TàD Montereau Centro

 -  7.9 MB

