Notizie simili

Diventa un Line Witness a Marne-la-Vallée e contribuisci alla qualità del servizio!

Pubblicato su

Diventa un indicatore di linea e contribuisci alla qualità del servizio della rete di autobus

Viaggi sulle linee autobus Marne-la-Vallée e vuoi contribuire a migliorare la qualità del servizio?

Ti offriamo di diventare un LINE WITNESS della rete. Viaggiate regolarmente sulla rete, quindi siete ambasciatori quotidiani di un migliore trasporto pubblico.

Questo sistema è stato istituito dall'Associazione FNAUT (Federazione nazionale delle associazioni degli utenti dei trasporti) in collaborazione con Île-de-France Mobilités e i vettori.

Di cosa si tratta?

Inviamo quotidianamente le vostre testimonianze, la vostra "esperienza di viaggio".

Il tuo feedback è prezioso e ci aiuta a migliorare la qualità dei tuoi viaggi.

Come?

Registrati gratuitamente via email inviando la tua prima testimonianza utilizzando il modulo sottostante

Vai al modulo

Follow-up delle tue testimonianze

Il TUE invia le vostre testimonianze ai vettori ogni mese. Riceverai via email un riepilogo mensile delle testimonianze inviate con le risposte dei corrieri.

Per poter guardare questo video, è necessario

Per maggiori informazioni

