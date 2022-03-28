Notizie simili

Viaggi sulle linee autobus Marne-la-Vallée e vuoi contribuire a migliorare la qualità del servizio?
Ti offriamo di diventare un LINE WITNESS della rete. Viaggiate regolarmente sulla rete, quindi siete ambasciatori quotidiani di un migliore trasporto pubblico.
Questo sistema è stato istituito dall'Associazione FNAUT (Federazione nazionale delle associazioni degli utenti dei trasporti) in collaborazione con Île-de-France Mobilités e i vettori.
Di cosa si tratta?
Inviamo quotidianamente le vostre testimonianze, la vostra "esperienza di viaggio".
Il tuo feedback è prezioso e ci aiuta a migliorare la qualità dei tuoi viaggi.
Come?
Registrati gratuitamente via email inviando la tua prima testimonianza utilizzando il modulo sottostante
Follow-up delle tue testimonianze
Il TUE invia le vostre testimonianze ai vettori ogni mese. Riceverai via email un riepilogo mensile delle testimonianze inviate con le risposte dei corrieri.