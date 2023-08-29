Notizie simili

La Settimana della Mobilità torna nel tuo territorio!

Dal 16 al 24 settembre, in occasione della Settimana Europea della Mobilità, vieni a conoscere i nostri agenti per informarti sui trasporti nel tuo territorio!

La Settimana europea della mobilità torna per l'edizione 2023, sul territorio Bus Seine Grand Orly. I nostri agenti ti incontreranno vicino alle fermate e alle stazioni del tram T9.
In occasione dell'edizione 2023 della Settimana della mobilità, scopri il programma del territorio Seine Grand Orly.

La settimana della mobilità, sul territorio Bus Seine Grand Orly!

In occasione della Settimana europea della mobilità, i nostri team ti incontreranno dal 16 al 24 settembre, vicino alle fermate degli autobus sul territorio Seine Grand Orly, così come alle stazioni del tram T9.

L'obiettivo di questi incontri è quello di fornirti informazioni sui tuoi spostamenti quotidiani nel tuo territorio, guidandoti verso soluzioni di mobilità sostenibile come il trasporto pubblico.

Hai domande o argomenti che vorresti discutere?
Che si tratti dei tuoi viaggi di trasporto, suggerimenti per il miglioramento o altro ... Siamo qui per scambiare con voi!

Scopri ora il nostro calendario delle presenze e le diverse opzioni a tua disposizione per accedervi:

Per conoscere le date e i luoghi di presenza dei nostri team, non esitate a contattarci telefonicamente al numero: 0 800 08 12 06, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 20. Saremo lieti di darvi i dettagli di questo calendario!

