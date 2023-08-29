Notizie simili

La settimana della mobilità, sul territorio Bus Seine Grand Orly!

In occasione della Settimana europea della mobilità, i nostri team ti incontreranno dal 16 al 24 settembre, vicino alle fermate degli autobus sul territorio Seine Grand Orly, così come alle stazioni del tram T9.



L'obiettivo di questi incontri è quello di fornirti informazioni sui tuoi spostamenti quotidiani nel tuo territorio, guidandoti verso soluzioni di mobilità sostenibile come il trasporto pubblico.



Hai domande o argomenti che vorresti discutere?

Che si tratti dei tuoi viaggi di trasporto, suggerimenti per il miglioramento o altro ... Siamo qui per scambiare con voi!

Scopri ora il nostro calendario delle presenze e le diverse opzioni a tua disposizione per accedervi: