Notizie simili

Immagine della Settimana della mobilità, che mostra personaggi che interagiscono con le squadre del territorio Seine Grand Orly e del tram T9.
La settimana della mobilità, sul territorio Bus Seine Grand Orly!
In occasione della Settimana europea della mobilità, i nostri team ti incontreranno dal 16 al 24 settembre, vicino alle fermate degli autobus sul territorio Seine Grand Orly, così come alle stazioni del tram T9.
L'obiettivo di questi incontri è quello di fornirti informazioni sui tuoi spostamenti quotidiani nel tuo territorio, guidandoti verso soluzioni di mobilità sostenibile come il trasporto pubblico.
Hai domande o argomenti che vorresti discutere?
Che si tratti dei tuoi viaggi di trasporto, suggerimenti per il miglioramento o altro ... Siamo qui per scambiare con voi!
Scopri ora il nostro calendario delle presenze e le diverse opzioni a tua disposizione per accedervi:
Calendario della presenza delle squadre del territorio Seine Grand Orly e della tramvia T9.
Per conoscere le date e i luoghi di presenza dei nostri team, non esitate a contattarci telefonicamente al numero: 0 800 08 12 06, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 20. Saremo lieti di darvi i dettagli di questo calendario!