Modifica sulle linee 88A e 91

Pubblicato su

Lettura 1 min

Sono state apportate modifiche alle linee 88A e 91.

Dal 29 novembre sono state apportate modifiche alle linee 88A e 91. Trova i nuovi orari qui sotto per viaggiare in tutta tranquillità.

Orario linea 88A

Orario linea 91

Puoi anche seguire le nostre notizie su Twitter: @Mantois_IDFM

A presto sulla nostra rete!

Notizie simili