Notizie simili

Novità sul settore Mantois per il tuo anno scolastico 2022!

Dal 29 agosto 2022, durante il giorno e la sera, la tua rete si evolve nel settore Buchelay/Magnanville/Mantes-la-Ville e ti offre soluzioni di mobilità adatte ai tuoi viaggi.

Durante il giorno, miglioramenti sulle linee di autobus che servono Buchelay / Magnanville / Mantes-la-Ville.

 

·       Linea I: Stazione degli autobus di Mantes-la-Ville - Stazione degli autobus di Mantes-la-Ville

Nuova, la tua linea integra l'offerta della linea J e circola la domenica. E dal lunedì alla domenica sera, il bus serale prende il sopravvento.

 

·        Linea M: Buchelay Béarn - Buchelay Béarn

Approfitta di più autobus nelle ore di punta dal lunedì al venerdì e il sabato pomeriggio.

- Dal lunedì al venerdì: dalle 17:00 alle 19:15, un autobus ogni 12 minuti

- Sabato: dalle 14:00 alle 19:00, un autobus ogni 20 minuti.

 

·       Linea E: Mantes-la-Ville Camille Claudel - Stazione degli autobus di Mantes-la-Ville:

Nuovo capolinea sulla linea, che dalla fermata Mantes-la-Ville St Etienne continua il suo percorso fino al liceo Camille Claudel di Mantes-la-Ville.

·        Linea K: Jouy-Mauvoisin Mairie - Buchelay René Renault - Limay Lycée Condorcet

Dal lunedì alla domenica, tra le 9:15 e le 16:16, la linea alterna il suo capolinea tra Mantes-la-Ville Gare Routière e Limay Lycée Condorcet. Quando il tuo autobus termina a Mantes-la-Ville Gare Routière, è possibile un trasferimento con la linea A per andare o tornare da / per il centro di Mantes-la-Jolie (fermate Sangle/St Maclou).

Un nuovo servizio di autobus serale nel settore Buchelay/Magnanville/Mantes-la-Ville

 

Dal 29 agosto 2022, i tuoi autobus serali prenderanno il posto delle tue linee abituali (linee di autobus E, I, K e M) dalla stazione degli autobus di Mantes-la-Ville!

Ogni sera dalle 22, ti aspettano all'arrivo dei treni della linea J per accompagnarti alla fermata più vicina a te. Gli autobus serali ti aspettano anche se i treni sono in ritardo.

Dalla stazione degli autobus di Mantes-la-Ville, viene fornita una partenza ogni 30 minuti a seconda dell'arrivo dei treni, dal lunedì alla domenica dalle 22:00 alle 00:20 e fino all'1:25 il sabato.

Mappatura dell'autobus serale Mantes-la-Villes
Trova tutte le tue fermate servite dal servizio Bus Soirée

Per maggiori informazioni sulle evoluzioni dell'offerta:

Su twitter: @Mantois_IDFM

Per telefono: 01 30 94 77 77

A presto sulla nostra rete

