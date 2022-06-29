Notizie simili

Durante il giorno, miglioramenti sulle linee di autobus che servono Buchelay / Magnanville / Mantes-la-Ville.
· Linea I: Stazione degli autobus di Mantes-la-Ville - Stazione degli autobus di Mantes-la-Ville
Nuova, la tua linea integra l'offerta della linea J e circola la domenica. E dal lunedì alla domenica sera, il bus serale prende il sopravvento.
· Linea M: Buchelay Béarn - Buchelay Béarn
Approfitta di più autobus nelle ore di punta dal lunedì al venerdì e il sabato pomeriggio.
- Dal lunedì al venerdì: dalle 17:00 alle 19:15, un autobus ogni 12 minuti
- Sabato: dalle 14:00 alle 19:00, un autobus ogni 20 minuti.
· Linea E: Mantes-la-Ville Camille Claudel - Stazione degli autobus di Mantes-la-Ville:
Nuovo capolinea sulla linea, che dalla fermata Mantes-la-Ville St Etienne continua il suo percorso fino al liceo Camille Claudel di Mantes-la-Ville.
· Linea K: Jouy-Mauvoisin Mairie - Buchelay René Renault - Limay Lycée Condorcet
Dal lunedì alla domenica, tra le 9:15 e le 16:16, la linea alterna il suo capolinea tra Mantes-la-Ville Gare Routière e Limay Lycée Condorcet. Quando il tuo autobus termina a Mantes-la-Ville Gare Routière, è possibile un trasferimento con la linea A per andare o tornare da / per il centro di Mantes-la-Jolie (fermate Sangle/St Maclou).
Un nuovo servizio di autobus serale nel settore Buchelay/Magnanville/Mantes-la-Ville
Dal 29 agosto 2022, i tuoi autobus serali prenderanno il posto delle tue linee abituali (linee di autobus E, I, K e M) dalla stazione degli autobus di Mantes-la-Ville!
Ogni sera dalle 22, ti aspettano all'arrivo dei treni della linea J per accompagnarti alla fermata più vicina a te. Gli autobus serali ti aspettano anche se i treni sono in ritardo.
Dalla stazione degli autobus di Mantes-la-Ville, viene fornita una partenza ogni 30 minuti a seconda dell'arrivo dei treni, dal lunedì alla domenica dalle 22:00 alle 00:20 e fino all'1:25 il sabato.
Per maggiori informazioni sulle evoluzioni dell'offerta:
Su twitter: @Mantois_IDFM
Per telefono: 01 30 94 77 77
A presto sulla nostra rete