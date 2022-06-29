Notizie simili

Durante il giorno, miglioramenti sulle linee di autobus che servono Buchelay / Magnanville / Mantes-la-Ville.

· Linea I: Stazione degli autobus di Mantes-la-Ville - Stazione degli autobus di Mantes-la-Ville

Nuova, la tua linea integra l'offerta della linea J e circola la domenica. E dal lunedì alla domenica sera, il bus serale prende il sopravvento.

· Linea M: Buchelay Béarn - Buchelay Béarn

Approfitta di più autobus nelle ore di punta dal lunedì al venerdì e il sabato pomeriggio.

- Dal lunedì al venerdì: dalle 17:00 alle 19:15, un autobus ogni 12 minuti

- Sabato: dalle 14:00 alle 19:00, un autobus ogni 20 minuti.

· Linea E: Mantes-la-Ville Camille Claudel - Stazione degli autobus di Mantes-la-Ville:

Nuovo capolinea sulla linea, che dalla fermata Mantes-la-Ville St Etienne continua il suo percorso fino al liceo Camille Claudel di Mantes-la-Ville.

· Linea K: Jouy-Mauvoisin Mairie - Buchelay René Renault - Limay Lycée Condorcet

Dal lunedì alla domenica, tra le 9:15 e le 16:16, la linea alterna il suo capolinea tra Mantes-la-Ville Gare Routière e Limay Lycée Condorcet. Quando il tuo autobus termina a Mantes-la-Ville Gare Routière, è possibile un trasferimento con la linea A per andare o tornare da / per il centro di Mantes-la-Jolie (fermate Sangle/St Maclou).