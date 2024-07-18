Notizie simili

A causa dell'eliminazione delle lezioni il sabato mattina e della modifica degli orari nei giorni feriali, la tua offerta di trasporto si adatta per un viaggio in completa serenità. Nuovi orari, percorsi, collegamenti... Vi diciamo tutto!
Linea K:
Questa linea rimane dedicata agli attivi, per i viaggi al liceo ti invitiamo a prendere la tua linea 9 dalla stazione di Mantes-la-Jolie.
Linea L:
- Adeguamento degli orari con quelli del Lycée Condorcet. Si prega di notare che alcune partenze / arrivi saranno alla fermata Pôle Lafarge o Lycée Condorcet.
- Le gare del sabato sono cambiate
Linea 9:
- Adeguamento degli orari con quelli del liceo Condorcet per le due entrate mattutine e le due uscite serali.
- Le gare del sabato sono cambiate
Linea 15:
- Modifica degli orari di trasferimento alla linea 16
- Modifica degli orari per corrispondere ai treni alla stazione di Mantes-la-Jolie
Linea 16:
- La fermata Pôle Lafarge non è più servita, viene mantenuta solo la fermata Lycée Condorcet
- Le gare del sabato sono abolite
Linea 18:
- La fermata Albert Camus College non sarà più servita da questa linea. Puoi fare riferimento alla linea 20 alla stessa fermata o alla linea 9 alla fermata Moulin à vent
- Le gare del sabato sono abolite
Linea 20:
- Adeguamento degli orari con quelli del Lycée Condorcet
- Le gare del sabato sono abolite
Linea 21:
- La fermata del Lycée Lavoisier non sarà più servita, ma è possibile un rinvio sulle linee 9, 16 e 81. Hai anche la possibilità di prendere la rete ferroviaria
- Per gli abitanti di Mantes-la-Ville, il servizio diretto è abolito. Hai la possibilità di fare riferimento alla linea M in corrispondenza con la 9 o alla rete ferroviaria in corrispondenza della linea 81 (stazione Épône-Mézières)
- Le gare del sabato sono abolite
Linea 52:
- Adeguamento degli orari con quelli del Lycée Condorcet
- Le gare del sabato sono abolite