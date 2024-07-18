Notizie simili

Novità sulle vostre linee per il Lycée Condorcet

Dal 2 settembre, i tuoi orari e itinerari sono modificati per facilitare i tuoi viaggi da e per il Lycée Condorcet.

A causa dell'eliminazione delle lezioni il sabato mattina e della modifica degli orari nei giorni feriali, la tua offerta di trasporto si adatta per un viaggio in completa serenità. Nuovi orari, percorsi, collegamenti... Vi diciamo tutto!

Linea K:

Questa linea rimane dedicata agli attivi, per i viaggi al liceo ti invitiamo a prendere la tua linea 9 dalla stazione di Mantes-la-Jolie.

Orari della linea K 2024-2025

Linea L:

  • Adeguamento degli orari con quelli del Lycée Condorcet. Si prega di notare che alcune partenze / arrivi saranno alla fermata Pôle Lafarge o Lycée Condorcet.
  • Le gare del sabato sono cambiate

Orari della linea L 2024-2025

Linea 9:

  • Adeguamento degli orari con quelli del liceo Condorcet per le due entrate mattutine e le due uscite serali.
  • Le gare del sabato sono cambiate

Orari della linea 9 torna a scuola 2024-2025

Linea 15:

  • Modifica degli orari di trasferimento alla linea 16
  • Modifica degli orari per corrispondere ai treni alla stazione di Mantes-la-Jolie

Orari della linea 15 settembre 2024-2025

Linea 16:

  • La fermata Pôle Lafarge non è più servita, viene mantenuta solo la fermata Lycée Condorcet
  • Le gare del sabato sono abolite

Orari della linea 16 settembre 2024-2025

Linea 18:

  • La fermata Albert Camus College non sarà più servita da questa linea. Puoi fare riferimento alla linea 20 alla stessa fermata o alla linea 9 alla fermata Moulin à vent
  • Le gare del sabato sono abolite

Orari della linea 18 settembre 2024-2025

Linea 20:

  • Adeguamento degli orari con quelli del Lycée Condorcet
  • Le gare del sabato sono abolite

Orari della linea 20 settembre 2024-2025

Linea 21:

  • La fermata del Lycée Lavoisier non sarà più servita, ma è possibile un rinvio sulle linee 9, 16 e 81. Hai anche la possibilità di prendere la rete ferroviaria
  • Per gli abitanti di Mantes-la-Ville, il servizio diretto è abolito. Hai la possibilità di fare riferimento alla linea M in corrispondenza con la 9 o alla rete ferroviaria in corrispondenza della linea 81 (stazione Épône-Mézières)
  • Le gare del sabato sono abolite

Orari della linea 21 settembre 2024-2025

Linea 52:

  • Adeguamento degli orari con quelli del Lycée Condorcet
  • Le gare del sabato sono abolite

Orari della linea 52 settembre 2024-2025

