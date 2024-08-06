Notizie simili

Novità sulle tue linee Express A14!

Mantes-la-Jolie <-> La Défense</->

Un percorso più diretto:

Per risparmiare tempo durante il viaggio, la fermata Mantes-la-Ville Gare Routière sarà posticipata alla fermata Mantes-la-Jolie Quai 10. Se arrivate dalla stazione di Mantes-la-Ville, dovrete solo prendere la passerella che collega le due stazioni. Sono disponibili parcheggi per auto, scooter e biciclette. E, naturalmente, molti collegamenti con le tue linee di autobus sono possibili per un viaggio in completa serenità.

Novità! La fermata Calmette vicino al fabbricato viaggiatori Mantes-Station sarà servita. Molte possibilità di mobilità sono offerte con treno, autobus e parcheggi per viaggiare senza stress.

Giorni feriali:

Un'offerta migliorata con 13 corse in più al giorno dalle 4:30 da Mantes-la-Jolie e fino alle 23:30 da La Défense.

Nei fine settimana:

Il sabato, una media di un autobus ogni 20 minuti.

La domenica, una media di un autobus ogni 30 minuti.

Bonnières-sur-Seine <-> La Défense </->

Un viaggio di andata e ritorno aggiuntivo al giorno dal lunedì al venerdì

Trova i tuoi orari dal 2 settembre qui.

Vi auguriamo un buon ritorno a scuola.

