Notizie simili

Situati in modo prominente a bordo degli autobus, ed entro questa estate su tutti i tuoi punti di fermata nel territorio Seine Grand Orly, ti consentono di:
- consultare in tempo reale i tuoi orari di passaggio e le informazioni sul traffico,
- segnalarci qualsiasi anomalia o malfunzionamento,
- accedere rapidamente al nostro account Twitter @SeineOrly_IDFM e scoprire le notizie del tuo territorio,
- denunciare lo smarrimento di un oggetto durante il viaggio
- per contattarci
I nostri team sono al vostro servizio!
Tutti i tuoi resi e rapporti emessi da questo servizio, ma anche dai soliti canali, sono trattati con interesse dai nostri team.
Che si tratti di una recensione positiva, di un suggerimento di miglioramento o di un'anomalia, saremo lieti di ricevere il tuo feedback sui tuoi viaggi!
In effetti, il tuo feedback contribuisce a migliorare costantemente la qualità dei tuoi servizi.
Vuoi contattarci?
Clicca qui sotto per trovare tutti i nostri dati di contatto!