Notizie simili

Passaggio della Fiamma Olimpica il 21 luglio

La tua linea T9 sarà influenzata dal passaggio della Fiamma Olimpica il 21 luglio 2024. Spieghiamo tutto!

La Fiamma Olimpica arriva domenica 21 luglio al Museo MAC VAL di Vitry-sur-Seine.

Nell'ambito di questo evento e delle attività associate, il traffico non sarà possibile in Place de la Libération. Di conseguenza, la linea T9 sarà interrotta tra le stazioni Mairie de Vitry-sur-Seine e Musée MAC VAL dalle 10:30 alle 19:00 circa.

Il servizio parziale sarà comunque fornito sul resto della linea:

  • tra il Museo MAC VAL e Porte de Choisy
  • tra il municipio di Vitry-sur-Seine e Orly - Gaston Viens

Vi invitiamo a consultare le informazioni sul traffico in tempo reale il giorno in cui arriva alla stazione, sull'applicazione o sul sito web di Ile-de-France Mobilités e sul conto X del T9

