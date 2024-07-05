Notizie simili

La Fiamma Olimpica arriva domenica 21 luglio al Museo MAC VAL di Vitry-sur-Seine.

Nell'ambito di questo evento e delle attività associate, il traffico non sarà possibile in Place de la Libération. Di conseguenza, la linea T9 sarà interrotta tra le stazioni Mairie de Vitry-sur-Seine e Musée MAC VAL dalle 10:30 alle 19:00 circa.

Il servizio parziale sarà comunque fornito sul resto della linea:

tra il Museo MAC VAL e Porte de Choisy

tra il municipio di Vitry-sur-Seine e Orly - Gaston Viens

Vi invitiamo a consultare le informazioni sul traffico in tempo reale il giorno in cui arriva alla stazione, sull'applicazione o sul sito web di Ile-de-France Mobilités e sul conto X del T9