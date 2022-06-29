Notizie simili

Scopri il nuovo servizio "Evening Bus"
I tuoi autobus serali prendono il posto delle tue solite linee nelle stazioni di Aubergenville e Mantes-la-Jolie (lato stazione degli autobus di Mantes-la-Ville)! Questo servizio migliora il collegamento con il treno, facilita l'ultimo miglio, rendendo più sicuri i ritorni.
Ogni sera, ti aspettano quando arrivano i treni per venirti a prendere e lasciarti alla fermata delle linee più vicine a te. Gli orari di partenza corrispondono agli orari di arrivo dei treni da Parigi. Se il treno è in ritardo, l'autobus serale ti sta aspettando.
Come funziona il Evening Bus?
1- Sul piazzale della stazione, salgo sull'autobus che dice "SERA",
2- Confermo il mio biglietto di trasporto,
3- Indico all'autista la mia fermata in discesa,
4- L'autista adatta il suo itinerario in base alle richieste dei viaggiatori.
Questo servizio funziona senza prenotazione. Tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités sono accettati, come sulle linee di autobus abituali.
Quando prendere il Bus Serale?
Le partenze sono previste ogni 30 minuti circa. L'autobus serale attende l'arrivo dei treni alla stazione. Le fasce orarie variano a seconda dei settori di Aubergenville e Mantes-la-Ville, trovate le loro informazioni qui sotto o negli opuscoli informativi.
Il tuo autobus serale Aubergenville:
Dalla stazione degli autobus di Aubergenville-Elisabethville, una partenza è prevista circa ogni 30 minuti a seconda dell'arrivo dei treni, dal lunedì alla domenica dalle 20:30 alle 00:00 e fino all'1:00 il sabato.
Il tuo autobus serale Mantes-la-Ville:
Dalla stazione degli autobus di Mantes-la-Ville, una partenza è prevista ogni 30 minuti circa a seconda dell'arrivo dei treni della linea J da Parigi-Saint-Lazare, dal lunedì alla domenica dalle 22h alle 00h20 e fino alle 01h25 il sabato.
Per maggiori informazioni e per conoscere le fermate servite, non esitate a consultare gli opuscoli informativi o a contattarci:
Su twitter: @Mantois_IDFM
Per telefono: 01 30 94 77 77
A presto sulla nostra rete!