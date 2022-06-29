Notizie simili

Scopri il nuovo servizio "Evening Bus"

I tuoi autobus serali prendono il posto delle tue solite linee nelle stazioni di Aubergenville e Mantes-la-Jolie (lato stazione degli autobus di Mantes-la-Ville)! Questo servizio migliora il collegamento con il treno, facilita l'ultimo miglio, rendendo più sicuri i ritorni.

Ogni sera, ti aspettano quando arrivano i treni per venirti a prendere e lasciarti alla fermata delle linee più vicine a te. Gli orari di partenza corrispondono agli orari di arrivo dei treni da Parigi. Se il treno è in ritardo, l'autobus serale ti sta aspettando.