Gli orari per l'inizio dell'anno scolastico 2024 sono disponibili!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Scopri gli orari di rientro delle linee:

Sono disponibili orari validi dal 2 settembre 2024 per le linee di autobus nel territorio Seine Grand Orly.

Trova gli orari qui

Puoi anche trovarli:

  • Sull'applicazione Ile-de-France Mobilités (scheda orari)
  • Direttamente alle fermate dell'autobus tramite l'orario

Consigli per viaggiare bene

  • Anticipa il tuo viaggio consultando gli orari in anticipo e le informazioni sul traffico su https://www.iledefrance-mobilites.fr/
  • Arrivare alla fermata prima dell'orario indicato,
  • Quando l'autobus arriva, segnala all'autista di fermarsi,
  • Prepara il tuo biglietto di trasporto prima di salire sull'autobus
  • Quando sali sull'autobus, convalida il tuo biglietto in modo da non essere in violazione,
  • Siediti a bordo e ricorda di aggrapparti ai maniglioni per la tua sicurezza,
  • Quando ti avvicini alla tua destinazione, chiedi la tua fermata premendo i pulsanti nel veicolo,
  • Scendere in sicurezza alla fermata quando le porte si aprono, una volta che il veicolo è fermo.

Buon ritorno a scuola!

Notizie simili