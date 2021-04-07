Notizie simili

Nella primavera del 2021, il tram T9 collegherà Parigi – Porte de Choisy alla città di Orly!

Come parte del lancio del tram, la rete di autobus Val-de-Marne si sta evolvendo per semplificare i tuoi viaggi garantendo più collegamenti tra autobus e tram. I percorsi e le frequenze degli autobus sono ottimizzati.

Le linee 480 e 483 beneficeranno di questi miglioramenti dal 12 aprile!