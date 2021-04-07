Notizie simili

Nella primavera del 2021, il tram T9 collegherà Parigi – Porte de Choisy alla città di Orly!
Come parte del lancio del tram, la rete di autobus Val-de-Marne si sta evolvendo per semplificare i tuoi viaggi garantendo più collegamenti tra autobus e tram. I percorsi e le frequenze degli autobus sono ottimizzati.
Le linee 480 e 483 beneficeranno di questi miglioramenti dal 12 aprile!
Linea 480 (ex linea 8): autobus ogni 30 minuti, tutti i giorni, tutto l'anno, fino a mezzanotte 30
Tra la stazione ferroviaria di Villeneuve-Saint-Georges e l'aeroporto di Orly, la linea 480 (ex linea 8) funzionerà ora con una frequenza identica di 30 minuti per tutto il giorno, dalle 5:30 alle 00:30.
Gli orari sono gli stessi tutto l'anno!
Fermate principali della linea 480: Aéroport d'Orly, Porte de l'Essonne (T7), Gare d'Ablon (RER C), Lycée Brassens, Raoul Delattre, Gare de Villeneuve-Saint-Georges
Linea 483: autobus fino all'1:30 il venerdì e il sabato
Dal 12 aprile, la linea 483 funzionerà più tardi il venerdì e il sabato sera con:
- Dalla stazione ferroviaria di Choisy-le-Roi: partenze aggiuntive a 1h02, 1h22 e 1h42
- Dalla stazione ferroviaria di Villeneuve-Saint-Georges: partenze aggiuntive a 1h02, 1h22 e 1h42!
Gare de Choisy-le-Roi, rouget de Lisle (T9), Lycée de Thiais, Gaston Viens (T9), Mairie d'Orly (fermata JJ Rousseau), Gare d'Orly, Place COlonel Beltrame, Place Amédée Soupault, Lycée Brassens, Gare de Villeneuve-Saint-Georges